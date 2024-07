Kaczyński powinien przestać pełnić funkcję prezesa PiS? Polacy zabrali głos

Jarosław Kaczyński zapowiadał rezygnację z funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości w 2025 r. Jednak po jakimś czasie zmienił zdanie i oświadczył: – Jeśli uzyskam odpowiednie poparcie ze strony kongresu partii, to dalej będę prezesem.

"Czy pani/pana zdaniem Jarosław Kaczyński powinien pozostać na czele PiS po 2025 r., gdy kończy się jego kadencja jako prezesa partii?" – zapytali respondentów ankieterzy firmy SW Research w sondażu na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Sondaż: Kaczyński do dymisji?

53,9 proc. badanych uważa, że Jarosław Kaczyński nie powinien dalej zajmować swojego stanowiska. Przeciwnego zdania jest 16,5 proc. ankietowanych. 20,4 proc. pytanych stwierdziło: "Jest mi to obojętne". 9,2 proc. uczestników badania nie ma zdania.

Najwięcej przeciwników Jarosław Kaczyński ma w grupie najmłodszych osób, do 24 lat. Koniec jego kariery byłby zgodny z poglądami 66,2 proc. osób. W grupie 25-34 lata odsetek ten zmniejsza się do 55,6 proc., 35-49 – do 54 proc., a powyżej 50 lat – 49,6 proc.

Prezesa PiS popierają w największym stopniu osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (19,5 proc.) i zasadniczym zawodowym (19,2 proc.). Wśród osób z wykształceniem średnim odsetek ten wyniósł 18 proc., a z wyższym – 13,9 proc.

Najwięcej zwolenników Kaczyńskiego znajduje w dużych miastach, mających od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (22,1 proc.) i na wsiach (18,5 proc.). W miastach od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców odsetek ten wyniósł 16,3 proc., a w tych mających od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – 16,1 proc. Najgorsze wyniki prezes PiS zanotował w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź i Poznań) – 11,6 proc., a także w najmniejszych miastach, do 20 tys. mieszkańców – 9,8 proc. poparcia.

Czytaj też:

Morawiecki: Kaczyński jest w bardzo dobrej formieCzytaj też:

Duda liderem nowej partii? Złe wieści dla prezydenta