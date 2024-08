Fatalne wieści dla Kosiniaka-Kamysza. Nowy sondaż: PSL poza Sejmem

Badanie preferencji partyjnych zostało przeprowadzone w dwóch wariantach. Sondaż przygotował Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Zaskakujący sondaż. Dramatyczny wynik PSL

W pierwszym wariancie PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni idą do wyborów do Sejmu jako samodzielne komitety. Wówczas Koalicja Obywatelska (m.in. Platforma Obywatelska i Nowoczesna) uzyskałaby 31,16 proc. poparcia, a Zjednoczona Prawica (PiS, Suwerenna Polska, Partia Republikańska) – 30,41 proc. Na trzecim miejscu jest Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 14,43 proc., a na czwartym Lewica z wynikiem 9,03 proc. Polska 2050 uzyskała 8,8 proc. poparcia, a PSL – tylko 1,67 proc. Inną partię niż wymienione wskazało 4,5 proc. respondentów.

W drugim wariancie Trzecia Droga, a więc Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskała 10,06 proc. poparcia. Co ciekawe, wówczas Zjednoczona Prawica jest na pierwszym miejscu – 31,62 proc. Dalej: Koalicja Obywatelska – 31,48 proc., Konfederacja – 13,95 proc., Lewica – 9,13 proc. Na inną partię zagłosowałoby 3,76 proc. ankietowanych.

Badanie zrealizowano w sierpniu metodą CAWI na próbie 1001 Polaków.

Specjalny apel do Kosiniaka-Kamysza

Wyniki najnowszego sondażu skomentował Eugeniusz Kłopotek. – W przekazie medialnym zaczynamy być postrzegani jako betonowa konserwa. Musimy bardziej otworzyć się na obowiązujące trendy, tym bardziej, że one będą narastać – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" były poseł PSL.

Kłopotek zaapelował do prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Kolego prezesie, częściej wsłuchuj się w to, co mówi posłanka Agnieszka Kłopotek, a rzadziej w to, co mówi poseł Marek Sawicki. Jeszcze nie jest za późno – mówił.

Czytaj też:

Ten temat dzieli koalicję. Petru: Nie wyobrażam sobie głosowania nad budżetemCzytaj też:

Wspólny kandydat koalicji rządzącej na prezydenta? Złe wieści dla Tuska