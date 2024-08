Sondaż: Alarm dla Trzeciej Drogi. Tak źle nie było od dawna

Wyniki sondażu CBOS pokazują, że niezmiennie od czerwca największym poparciem Polaków cieszy się Koalicja Obywatelską. Chęć oddania głosu na sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych zadeklarowało 32 proc. respondentów. To o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzedni, lipcowym pomiarze tej pracowni.

Najnowszy sondaż CBOS: Konfederacja z największym wzrostem poparcia

Na drugim miejscu z wynikiem 28 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie dla tego ugrupowania nie zmieniło się od poprzedniego badania.

Największe zmiany dotyczą ostatniego miejsca na podium. Choć niezmiennie należy ono do Konfederacji, to poparcie dla tego ugrupowania wyraźnie wzrosło z 12 do aż 16 procent.

Dramatyczny spadek poparcia dla Trzeciej Drogi

Mocny spadek notowań odnotowały z kolei pozostałe partie wchodzące w skład koalicji rządzącej. Na Lewice chciałoby obecnie zagłosować 9 proc. ankietowanych, co oznacza o 2 punkty procentowe mniej niż w sondażu z lipca.

Trzecią Drogę poparłoby z kolei 6 proc. zdeklarowanych wyborców, czyli o 3 punkty procentowe mniej niż w poprzednim badaniu. "To najgorszy wynik koalicji Polski 2050 i PSL od czasu wyborów parlamentarnych" – podkreśla CBOS.

9 proc. respondentów, deklarujących chęć wzięcia udziału w wyborach, nie wie, na którą partię oddałoby swój głos.

Badanie "Aktualności" CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 26 do 29 sierpnia 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

