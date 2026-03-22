Polacy mają dość drożyzny. Domagają się interwencji rządu

Ceny na stacjach paliw nadal rosną. Tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przyznał, że rząd jeszcze nie zdecydował, czy podejmie interwencję w sprawie cen paliw, choć nie wykluczył takiej możliwości. – Cały czas analizujemy sytuację na rynku, zarówno ropy, jak i paliw, bo to są mocno powiązane rynki, ale jednak często ta dynamika na nich jest różna. Orlen podjął konkretne działania, za którymi tak naprawdę poszły inne sieci i stacje paliwowe w Polsce – powiedział w TVN24.

– Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której polskie paliwo, w szczególności w regionach przygranicznych, byłoby wykupywane w pewnym stopniu przez kierowców czy hurtowników, półhurtowników z innych państw – wskazał Domański.

Po tym, jak 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zbombardowały Iran, Teheran odpowiedział atakami dronów i rakiet wymierzonymi w cele w Izraelu, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Iraku i krajach Zatoki Perskiej, w których stacjonują amerykańskie wojska. Na cel wzięto także obiekty związane z infrastrukturą naftową. Cieśnina Ormuz, przez którą przechodzi ok. jedna piąta światowego handlu ropą naftową i gazem, została niemal całkowicie zablokowana. Ceny ropy wystrzeliły, osiągając dawno niewidziane wartości powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Ceny paliw. Zdecydowana większość Polaków chce interwencji rządu

Z sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że zdecydowana większość Polaków już teraz domaga się działań rządu w sprawie cen paliw. "Rząd powinien aktywnie interweniować na rynku paliw (na przykład poprzez obniżenie podatków, akcyzy lub inne mechanizmy), aby obniżyć ceny na stacjach benzynowych?" – zapytali ankieterzy.

Twierdząco odpowiedziało aż 69,4 proc. respondentów., w tym 44,2 proc. "zdecydowanie", natomiast 25,2 proc. "raczej". Przeciwnego zdania jest blisko co piąty Polak (19,5 proc.), z czego jedynie 3,5 proc. "zdecydowanie", a 16 proc. "raczej". 11,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-15 marca 2026 r., metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

