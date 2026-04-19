Bezprecedensowy ruch Sejmu. Polacy mocno podzieleni

9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania wobec prezydenta", choć Karol Nawrocki był nieobecny. Przysięgę złożyło sześcioro sędziów, w tym dwoje ponownie. Na początku uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom uchwały Sejmu o wyborze na stanowiska sędziów TK. Następnie nowo wybrani sędziowie odczytali rotę ślubowania i podpisali ją.

Przysięgę w obecności notariusza złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Sejm wybrał ich na stanowiska sędziowskie w marcu. Sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli wcześniej ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Od pozostałej czwórki prezydent nie odebrał przyrzeczenia.

Dziwne "ślubowanie" w Sejmie. Wiadomo, co sądzą Polacy

Jak tę bezprecedensową sytuację oceniają Polacy? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowszy sondaż United Surveys przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski. Jego wyniki pokazują, jak głęboko sporne jest to rozwiązanie. Łącznie pozytywnie decyzję Sejmu ocenia 43,9 proc. respondentów, z czego 23,5 proc. z tej grupy wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 20,4 proc. "raczej pozytywnie".

Po drugiej stronie znajdujemy niemal identycznie liczną grupę, która krytycznie oceniła "ślubowanie" w Sejmie. Mowa tu o 42,2 proc. ankietowanych. "Co istotne, w tej grupie aż 34,9 proc. to osoby o skrajnie negatywnym nastawieniu, co stanowi najliczniejszą pojedynczą grupę odpowiedzi w całym sondażu" – czytamy.

Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie ma 13,9 proc. uczestników badania.

Nie jest zaskoczeniem, że pozytywnie uroczystość w Sejmie oceniają wyborcy koalicji rządzącej. To aż 84 proc. Odwrotnie wygląda sytuacja wśród elektoratów ugrupowań opozycyjnych, czyli PiS, Konfederacji i partii Razem. "76 proc. badanych potępia ruch Sejmu, przy czym aż 65 proc. robi to w sposób zdecydowany. Zaledwie co dziesiąty wyborca opozycji patrzy na to rozwiązanie z aprobatą" – wskazuje WP.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 2026 roku, metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz wspomagane komputerowo wywiady internetowe), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.