"Przerażający sondaż". Część Polaków sama chce, żeby rząd nałożył kolejny zakaz

Pracownia SW Research zapytała uczestników sondażu na zlecenie rp.pl, czy w ich ocenie obrót kryptowalutami powinien zostać ustawowo zabroniony. Za taką regulacją opowiada się prezes PiS Jarosław Kaczyński, który jednocześnie otwarcie przyznaje, że zna się na kryptowalutach.

Czy Polacy chcą zakazu kryptowalut?

A co sądzą ankietowani? Otóż wyniki nie są jednoznaczne. Wprawdzie większość nie popiera zakazu, ale odsetek aprobujących takie rozwiązanie przekroczył 30 procent.

"Tak" odpowiedziało 33,9 proc. ankietowanych.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 41,1 proc. respondentów.

Jedynie 25 proc. pytanych wskazało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Wyniki ankiety skomentował dla rp.pl Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

"Krytycznie do zakazu obrotu kryptowalutami w większym stopniu odnoszą się mężczyźni (48 proc.) niż kobiety (35 proc.). Częściej niż pozostali takie zdanie wyrażają respondenci posiadający podstawowe wykształcenie (46 proc.) oraz ci, których dochody przewyższają 7000 zł netto (53 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania zakaz obrotu kryptowalutami negatywnie postrzegają zwłaszcza osoby z największych miast (57 proc.)" – powiedział, cytowany przez portal.

Warzecha: Reagują entuzjastycznie na propozycję kolejnego zakazu

Na wyniki badania zwrócił też uwagę publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Ten sondaż jest przerażający. Co prawda zakazu obrotu kryptowalutami chce mniejszość, ale w sumie to aż około jednej trzeciej respondentów!" – czytamy w poście dziennikarza na platformie X.

"To pokazuje, że co najmniej ta jedna trzecia nie tylko nie rozumie, czym są kryptowaluty i jaki jest ich sens, ale też reaguje entuzjastycznie na propozycję kolejnego zakazu, w tym wypadku uderzającego w narzędzie pozwalające choć częściowo wyjść poza kontrolę omnipotentnego państwa" – napisał.

