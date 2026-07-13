Jak Le Pen pójdzie w drugiej turze? Dobre wieści dla obozu prawicy

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 kwietnia, a druga 2 maja. Zgodnie z ostateczną decyzją sądu, liderka obozu prawicowego Marine Le Pen mogła będzie kandydować. Wobec tego Zjednoczenie Narodowe powraca do pierwotnego scenariusza wedle którego Le Pen ma zostać prezydentem, a Jordan Bardella – który w razie sądowego zakazu miał ją zastąpić – jest przymierzany w przyszłości do funkcji premiera.

Wybory 2027 we Francji. Sondaże: Le Pen wygrywa w drugiej turze

Le Pen, podobnie jak wcześniej Bardella, prowadzi w sondażach. Jeśli chodzi o pierwszą turę jest pewniakiem. Jak wypada w drugiej? W najnowszym badaniu Elabe dla BFMTV i "La Tribune", Jean-Luc Mélenchon jest w lepszej sytuacji od Édouarda Philippe'a w rywalizacji o wejście do drugiej tury. Liderem pozostaje Le Pen. Poparcie dla liderki Zjednoczenia Narodowego nie spadło po tym, jak we wtorek została skazana w postępowaniu apelacyjnym w sprawie asystentów do PE.

W każdym układzie Le Pen zdobywa w pierwszej turze ponad 34 proc. głosów. Przewiduje się, że wygrałaby też drugą turę z dużą przewagą nad skrajnie lewicowym politykiem Jeanem-Lucem Mélenchonem (67,5 proc. do 32,5 proc.). Trudniej będzie z kandydatem centrum formacji prezydenckiej Édouardem Philippe'em. Tu ankieta pokazuje jej wygraną w stosunku 52 proc. do 48 procent.

Także wynik sondażu Cluster17 dla "Le Point" jest korzystny dla Le Pen.

Philippe czy Melenchon?

Druga kadencja urzędującej głowy państwa zakończy się 14 maja 2027 r. Zgodnie z konstytucją prezydent Republiki nie może sprawować więcej niż dwóch następujących po sobie kadencji, dlatego Macron nie będzie ubiegał się o reelekcję.

Oficjalne wyznaczenie terminu wyborów prezydenckich oznacza rozpoczęcie ostatniej fazy kampanii. Od tej chwili wszystkie działania kandydatów, partii politycznych oraz sztabów wyborczych podporządkowane będą kalendarzowi prowadzącemu do głosowania w kwietniu i maju 2027 r.

Wspomniany Édouard Philippe oficjalnie ogłosił swój start. Nie wiadomo, czy zdecyduje się na to Gabriel Attal, były premier i jedna z najważniejszych postaci obozu macronistycznego, a także Bruno Retailleau, lider Republikanów.

Spora mozaika panuje także na lewicy. Jean-Luc Mélenchon zapowiedział start, jednak równolegle trwają rozmowy o kandydacie lub kandydatce innych środowisk lewicowych i tzw. ekologicznych. Wśród nazwisk pojawiają się m.in. Marine Tondelier, Clémentine Autain, François Ruffin, Raphaël Glucksmann oraz Bernard Cazeneuve.

Czytaj też:

Rodzina Louisa żąda realnej reakcji władz. "Teraz jest czas na wojnę"