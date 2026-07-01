Rodzina Louisa żąda realnej reakcji władz. "Teraz jest czas na wojnę"

We Francji narasta społeczny i polityczny sprzeciw po zamordowaniu 17-letniego Francuza Louisa w Narbonne przez grupę młodych imigrantów. Agresorzy dobrze się przy tym bawili, co potwierdzają nakręcone przez nich nagrania video. To kolejna z niezliczonych już zbrodni dokonanych przez imigrantów na białej ludności francuskiej.

Rodzina zamordowanego Louisa domaga się, by państwo francuskie zaczęło bronić Francuzów

Rodzina ofiary ma dosyć masowej migracji i niezwykle łagodnej polityki państwa wobec przestępczości imigrantów. Matka skatowanego nastolatka wezwała do dużej demonstracji przeciwko przemocy imigrantów, przy czym zaznaczyła, że dosyć już "białych marszy". W wypowiedzi dla telewizji CNews stwierdziła, że to nie czas na żałobę, tylko "teraz jest czas na wojnę".

Jej siostra, Marie-Julie Marteau, powiedziała, że rodzina jest rozczarowana symbolicznymi demonstracjami i – jak relacjonuje niemiecki dziennik "Junge Freiheit" – "bardziej zdeterminowana i wściekła niż kiedykolwiek".

Rodzina żąda, aby francuskie państwo wreszcie wzięło w obronę własnych obywateli i podjęło zdecydowane działania. Apeluje także o sądzenie sprawców jako dorosłych – kilku z nich nie skończyło jeszcze 18 lat – oraz zmianę przepisów dotyczących nieletnich przestępców. Matka twierdzi ponadto, że wcześniej ostrzegała służby socjalne o zagrożeniu dla syna ze strony tych konkretnych imigrantów.

Tymczasem "Junge Freiheit" podaje, że minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez skrytykował próby "instrumentalizacji" sprawy przez prawicę, podkreślając, że prokuratura nie stwierdziła motywu rasowego w tej zbrodni, choć wyraził zaniepokojenie rosnącą przemocą wśród młodzieży.

Afrykanie skatowali 17-latka

Pięciu podejrzanych w wieku od 16 do 19 lat zostało aresztowanych i oskarżonych o usiłowanie zabójstwa. Zarzut ten został zmieniony na morderstwo ze względu na śmierć Louisa. Po zabójstwie przynajmniej część z napastników nie podjęła specjalnych starań o ukrycie się. Trzech z podejrzanych to osoby niepełnoletnie, co oznacza, że w przypadku skazania mogą ponieść niewielką karę, a nawet jej uniknąć. Dwóch z nich popisywało się na kanałach społecznościowych posiadaniem broni i narkotyków.

Pobicie – ustalenia policji wskazują, że zaplanowane – miało miejsce w nocy z 19 na 20 czerwca. Na nagraniach, które nakręcili sami sprawcy widać, jak atakują i wielokrotnie z całej siły kopią i biją pięściami Louisa po głowie. Na drugim materiale pokazali, jak jeden z nich leży obok nieprzytomnej ofiary i uśmiecha się do kamery w sposób kpiący. Sprawcy podczas pobicia wyzywali młodego Francuza i śmiali się z niego. Nie publikowaliśmy nagrań ze względu na ich brutalność (są dostępne na platformie X).

Zjednoczenie Narodowe kierowane przez Marine Le Pen i Jordana Bardellę od wielu lat zapowiada, że od razu po objęciu władzy rozpocznie walkę z masową migracją.

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