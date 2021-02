Nie żyje Aleksander Doba. "Zmarł śmiercią podróżnika, spełniając swoje marzenia"

Informację o śmierci podróżnika przekazano za pośrednictwem jego oficjalnego profilu na Facebooku.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 lutego zmarł wielki kajakarz Aleksander Doba. Zmarł śmiercią podróżnika zdobywając najwyższy szczyt Afryki - Kilimandżaro spełniając swoje marzenia" – napisano. Pod informację podpisalu się pogrążeni w żalu żona, synowie, synowe i wnuczki.

Aleksander Doba zasłynął z tego, że jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej) wyłącznie dzięki sile mięśni. Na swoim koncie miał również opłynięcie kajakiem Morza Bałtyckiego i Bajkału. Jako pierwszy opłynął także całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Był kilkukrotnym medalistą Otwartych Akademickich Mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim.

