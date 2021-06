Dramat podczas Euro 2020. Piłkarz reanimowany na boisku

Eriksen zasłabł pod koniec pierwszej połowy – nieatakowany przez nikogo, osunął się na boisko. Lekarze interweniowali natychmiast, podejmując resuscytację krążeniowo-oddechową. Mecz, który rozgrywano w Kopenhadze, został przerwany przy stanie 0:0 w 43. minucie.

UEFA poinformowała w oficjalnym komunikacie, że Eriksen został przetransportowany do szpitala, a jego stan jest stabilny. Wcześniej duńska telewizja podała, że funkcje życiowe piłkarza zostały przywrócone podczas reanimacji. Zawodnik miał dostać ataku serca.

Drużyny wrócą na boisko

Z kolei duńska federacja piłkarska padała, że mecz zostanie wznowiony o godz. 20:30. Na taki scenariusz mieli zgodzić się piłkarze po otrzymaniu informacji, że stan Eriksena nie zagraża jego życiu.

Według komunikatu UEFA piłkarze rozegrają ostatnie 4 minuty pierwszej połowy. Potem będzie 5-minutowa przerwa, a następnie druga połowa meczu.

Kariera piłkarza

Christian Dannemann Eriksen to duński zawodnik występujący na pozycji pomocnika we włoskim klubie Inter Mediolan oraz w reprezentacji Danii. W eliminacjach do mundialu w Rosji strzelił dla swojej drużyny 11 goli. Piłkarz ma 29 lat.

Początek Euro 2020

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczęły się w piątek. W meczu otwarcia Włosi pokonali Turcję 3:0. Z kolei dzisiejsze spotkanie Walii ze Szwajcarią zakończyło się remisem 1:1.

W poniedziałek o godz. 18:00 swój pierwszy mecz na Euro 2020 rozegrają Polacy. Rywalem naszych piłkarzy będzie Słowacja. Następnie zagramy z Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).

