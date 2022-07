Media: Coraz większa panika wśród organizatorów i zawodników Tour de France

Prasa nad Sekwaną ma się rozpisywać nad "coraz większą paniką wśród organizatorów i zawodników Tour de France" – podał portal RMF24.pl.

W poniedziałek – wolny dzień od zawodów – planowane są testy covidowe uczestników francuskiego wyścigu.

Zakażenia koronawirusem

Do tej pory łącznie pięciu zawodników musiało wcześniej zakończyć wyścig z powodu zakażenia koronawirusem. W tej grupie znaleźli się: Francuzi Geoffrey Bouchard (AG2R) i Guillaume Martin (Cofidis), Norweg Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Duńczyk Kasper Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) oraz Portugalczyk Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost). Impreza może zostać przerwana, jeżeli po masowym wykonaniu poniedziałkowych testów, przypadków zakażeń będzie więcej. Informację przekazał paryski korespondent radia RMF FM Marek Gładysz.

Jednocześnie Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) stwierdziła, że niektórzy zawodnicy, u których potwierdzony zostanie koronawirus, będą mogli zostać w wyścigu. Warunkiem jest to, iż przebieg choroby będzie bezobjawowy.

COVID-19 we Francji

Jak poinformował portal RMF24.pl, średnia dobowa liczba przypadków nowych zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) we Francji sięga około 130 tys. Każdego dnia ponad 60 osób chorych na COVID-19 umiera, a do szpitali przyjmowanych jest około 1,3 tys. pacjentów z powikłaniami. W kraju mówi się już o "narastającej" siódmej fali pandemii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, iż w regionie europejskim (obejmującym dla celów statystycznych Europę, Rosję, Azję Środkową oraz Izrael) w ostatnim tygodniu czerwca tego roku połowa krajów odnotowała co najmniej 20-procentowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Co więcej, w kilku krajach Unii Europejskiej, np. we Francji i w Niemczech, pojawiła się kolejna fala zarażeń, a za wzrosty odpowiadają subwarianty Omikronu – BA.4 i BA.5.

