Mecz o wszystko. Znamy skład na spotkanie z Francją

W dotychczasowych spotkaniach w ramach fazy grupowej turnieju Polacy zremisowali z Meksykiem 0:0, pokonali Arabię Saudyjską 2:0 i przegrali z Argentyną 0:2, natomiast Francuzi odnieśli dwa zwycięstwa – 4:1 z Australią oraz 2:1 z Danią, a także ulegli Tunezji wynikiem 0:1.

Aby przejść do ćwierćfinału, Polska musi wygrać. Na nieco ponad godzinę przed meczem poznaliśmy skład, w jakim biało-czerwoni rozpoczną spotkanie: 1. Szczęsny, 18. Bereszyński, 14. Kiwior, 15. Glik, 2. Cash, 24. Frankowski, 19. Szymański, 10. Krychowiak, 20. Zieliński, 13. Kamiński, 9. Lewandowski.

twitter

Prezydent Macron typuje

Portal Wyborcza.pl, powołując się na korespondencje z francuskiej prasy, zwraca uwagę na to, że tamtejsi komentatorzy piłkarscy nie mówią o reprezentacji Polski jako o groźnym przeciwniku w wymiarze zespołowym. Zauważają zaś indywidualności w zespole trenera Czesława Michniewicza. W tym kontekście najczęściej padają nazwiska Wojciecha Szczęsnego, Grzegorza Krychowiaka i Roberta Lewandowskiego.

"Dominuje przekonanie, że jeżeli francuska drużyna miałaby podczas tego spotkania borykać się z jakimiś trudnościami, to mogłyby one wyniknąć raczej z solowych akcji – a w przypadku Szczęsnego, z jego potencjału obronnego – niż z udanej gry zespołowych" – czytamy w tekście "Wyborczej".

Jak podano, francuski prezydent Emmanuel Macron typuje, iż niedzielne spotkanie zakończy się wynikiem 3:1 dla "trójkolorowych". Polityk wskazał też strzelca gola dla "biało-czerwonych" – jego zdaniem będzie to Robert Lewandowski.

Premier Morawiecki apeluje

W sprawie meczu wypowiedział się również polski premier. – – To będzie piłkarskie piekło. Jak poradzą sobie z tym nasi? Chyba nie ma co kalkulować. Wojciech Szczęsny wybronić może nawet i trzy rzuty karne, ale i to może być za mało – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Francuzów można przecież skutecznie zaatakować, zwłaszcza, jak ma się takiego skutecznego zawodnika jak Robert Lewandowski. Ale nasza linia pomocy musi wreszcie dać szansę kapitanowi na pokazanie swoich umiejętności – ocenił szef rządu.