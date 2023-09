Wielki mecz na PGE Narodowym w Warszawie. UEFA podjęła decyzję

UEFA oficjalnie zatwierdziła kandydaturę stadionu PGE Narodowy w Warszawie jako miejsca, w którym zostanie rozegrany mecz o Superpuchar Europy UEFA. W spotkaniu tradycyjnie zmierzą się triumfator Ligi Mistrzów i zwycięzca Ligi Europy.

Superpuchar Europy 2024 na PGE Narodowym

14 sierpnia 2024 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się Superpuchar Europy. Zagrają w nim zwycięzca Ligi Mistrzów z wygranych Ligi Europy.

– To dowód wielkiego zaufania, jakim obdarzyła nas UEFA. Jesteśmy dla całej społeczności piłkarskiej w Europie wiarygodnym i sprawdzonym partnerem. Bardzo się cieszymy, że w 2024 roku będziemy mogli zorganizować w Polsce kolejny finał jakże prestiżowych rozgrywek. Na starcie zwycięzcy Ligi Mistrzów z triumfatorem Ligi Europy będzie patrzył cały świat. To z pewnością wielki sukces polskiej federacji. Organizacja takich wydarzeń jest jednym z naszych celów, które konsekwentnie realizujemy – powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza cytowany przez stronę federacji.

Wybór stolicy Polski na organizatora spotkania potwierdził we wtorek Komitet Wykonawczy UEFA. Dotychczas Polska nie organizowała jeszcze Superpucharu, ani finału Ligi Mistrzów. Tegoroczną decyzją UEFA Polska dostała nie tylko Superpuchar w 2024 roku, ale i finał Ligi Konferencji w 2025 roku. Wtedy najlepsze drużyny tych rozgrywek przyjadą do Wrocławia.

– To dla nas bardzo dobry czas. Mamy za sobą mistrzostwa Europy do lat 21, mistrzostwa świata do lat 20, a przed nami, oprócz finału Ligi Konferencji Europy i meczu o Superpuchar Europy, także mistrzostwa Europy kobiet do lat 19. Rzadko się zdarza, by organizację tak wielu imprez międzynarodowej rangi powierzano tej samej federacji. Jest to dla nas wielki powód do dumy – skomentował sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski.

