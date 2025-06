Niepokojące informacje w sprawie Probierza. "Wrak człowieka"

W czwartek selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz podał się do dymisji. Funkcję pełnił od września 2023 r. Zastąpił na tym stanowisku Fernando Santosa.

"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem" – poinformował Probierz w oświadczeniu opublikowanym przez PZPN.

Kulesza ujawnia kulisy dymisji Probierza

O kulisach dymisji trenera opowiedział dziennikarzom szef związku Cezary Kulesza. Ujawnił, że Probierz zadzwonił do niego w środę wieczorem, mówiąc, że "wszystko na spokojnie przemyślał i najlepsza będzie rezygnacja".

– Zamykamy ten etap. Rozpoczynamy poszukiwania nowego selekcjonera. Polak? Nie przesądzam, ale bardzo możliwe. To musi być ktoś, kto zna tę reprezentację – stwierdził prezes PZPN.

"Wrak człowieka, nigdzie nie znalazł wsparcia"

Nowe, niepokojące informacje o sytuacji w kadrze ujawnił były bramkarz reprezentacji Radosław Majdan w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

– Ze środowiska selekcjonera wiem, że Michał Probierz po porażce, po zachowaniu kibiców, a przede wszystkim po tym, co zrobili piłkarze, jest wrakiem człowieka. Nigdzie nie znalazł wsparcia. Co ciekawe nasi kadrowicze schowali się do szafy, bo wsparcia nie dostał ani Robert Lewandowski, ani trener – stwierdził Majdan.

Afera w reprezentacji. Lewandowski zrezygnował z gry, PZPN może stracić miliony

Do trzęsienia ziemi w kadrze doszło po tym, jak w niedzielę Robert Lewandowski ogłosił, że nie będzie występował w reprezentacji, dopóki trenerem jest Michał Probierz. Wcześniej selekcjoner zdecydował o odebraniu Lewandowskiemu opaski kapitańskiej i powierzeniu jej Piotrowi Zielińskiemu.

We wtorek Polska przegrała w Helsinkach z Finlandią 1:2 w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Był to ostatni mecz reprezentacji pod wodzą Probierza. Jego bilans to dziewięć zwycięstw, pięć remisów i siedem porażek. Bramki: 34-29 na korzyść Polaków.

Czy w związku z rezygnacją Probierza Lewandowski wróci do gry? Tego na razie nie wiadomo. Z analizy opublikowanej przez Polskie Radio wynika, że PZPN może stracić od 20,8 do 40,8 mln zł rocznie z powodu zawieszenia gry przez "Lewego", głównie z tytułu sponsoringu, praw telewizyjnych i sprzedaży biletów.

Kto zostanie nowym selekcjonerem?

W roli faworyta do objęcia kadry stawiany jest Jan Urban, który w reprezentacji już pracował (jako asystent Leo Beenhakkera podczas Euro 2008).

Po wygaśnięciu kontraktu Czesława Michniewicza w styczniu 2023 r. i zwolnieniu Fernando Santosa we wrześniu 2023 r., Urban był jednym z kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatnio pracował z Górnikiem Zabrze.

Na medialnej giełdzie nazwisk pojawia się również Marek Papszun, szkoleniowiec Rakowa Częstochowa.

