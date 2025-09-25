Historyczny wyczyn polskiego sportowca. Opublikował nagranie

Bargiel to także pierwszy człowiek na ziemi, który zjechał na nartach ze szczytu K2. Sportowiec, również jako pierwszy człowiek w historii, zdobył szczyt Yawash Sar II (6178), po czym zjechał z niego na nartach.

Sportowiec zaznaczył wówczas, że do podjęcia wyzwania zainspirowała go legenda polskiego himalaizmu, Janusz Majer. – Wybór na pierwszy ze szczytów padł po rozmowach z Januszem Majerem, osobą, która ma olbrzymią, bezcenną wiedzę topograficzną i górską. Super, że można takie góry nadal znaleźć – powiedział.

Niezwykłe osiągnięcie Bargiela. Wszystko umieścił w sieci

Polski sportowiec o swoim kolejnym osiągnięciu poinformował w mediach społecznościowych.

facebook

"Pierwszy w historii zjazd na nartach ze szczytu Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu. Dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków!" – napisał na Facebooku narciarz wysokogórski. Bargiel nie omieszkał również przekazał słów wdzięczności swoim współpracownikom i partnerom. "Ogromne podziękowania dla teamu Seven Summit Treks, Chhang Dawa Sherpa, Speed Dawa – bez Was ten sukces nie byłby możliwy Serdecznie dziękuję również wszystkim Partnerom za Wasze wsparcie i za to, że tak długo wierzyliście w powodzenie tego projektu!" – czytamy we wpisie.

"Dziękuję również całej mojej ekipie, że byliście ze mną razem w tym projekcie:

Tomek Gaj – kierownik wyprawy

Patrycja Jonetzko – lekarz

Piotr Sadowski – fizjoterapeuta

Jan Gąsienica-Roj – kierownik ds. bezpieczeństwa

Dariusz Załuski – support sportowy / operator kamery

Maciej Sulima – operator kamery

Bartek Bargiel – operator drona

Bartek Pawlikowski – fotograf

oraz Daria Woszek, Michał Pukowiec, Manish Tamang Pakhrin, Pasang Rinzee Sherpa, Sandro Groman-Hayes, Marek Krynicki, Wojtek Kozłowski, Wojtek Sanecki, Maja Zielińska, Natalia Dziurny, Weronika Stadnik, Anna Odzeniak" – zaznaczył skialpinista.

Do słów wdzięczności dołączył nagranie, które zapiera dech w piersiach.

Czytaj też:

Zjazd na nartach z K2. Bargiel publikuje zachwycający film [wideo]Czytaj też:

Zjechał na nartach z K2, teraz zabierze mamę na wakacje. "Urodziła 11 dzieci, należy jej się"