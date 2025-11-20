Oto droga do mistrzostw świata. Polacy poznali rywali w barażach

W poniedziałek reprezentacja Polski zagrała ostatni mecz w fazie zasadniczej eliminacji mistrzostw świata 2026. Biało-czerwoni pokonali na wyjeździe Maltę 3:2. Podopieczni trenera Jana Urbana zakończyli rywalizację w grupie na drugim miejscu. Oznacza to, że o awans na przyszłoroczny mundial polscy piłkarze powalczą w barażach.

Polska znalazła się w drugim koszyku w ramach losowania par barażowych, a więc mogła trafić na: Irlandię, Albanię, Kosowo lub Bośnię i Hercegowinę.

Polska poznała rywali w barażach

Ostatecznie reprezentacja Polski trafiła w półfinale baraży na Albanię. Następnie poznaliśmy potencjalnego rywala w finale. Będzie to zwycięzca pary Ukraina – Szwecja. Uniknęliśmy zatem trzech teoretycznie najmocniejszych rywali z 1. koszyka (Włochy, Turcja, Dania). Spotkanie półfinałowe rozegramy u siebie – na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Jeżeli awansujemy do finału, to zagramy na wyjeździe.

twitter

Co ciekawe, Ukraina grała mecze eliminacji mistrzostw świata w Polsce – w Krakowie, we Wrocławiu, a także na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie, czyli na stadionie Legii. Nie wiadomo, gdzie rozegrany byłby ewentualny mecz Ukraina – Polska w finale baraży mundialu. Baraże zostaną rozegrane 26 i 31 marca 2026 r.

Mistrzostwa świata 2026

Przyszłoroczne mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem 48 reprezentacji, odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca. Gospodarzami turnieju będą Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk.

Poznaliśmy już 42 uczestników mundialu. Oprócz gospodarzy, są to: Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Szkocja, Belgia, Szwajcaria, Austria, Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd., Uzbekistan, Australia, Katar, Arabia Saudyjska, Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj, Panama, Haiti, Curacao i Nowa Zelandia.

Czytaj też:

Wyjątkowa iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. Nawrocki wyciągnął rękę do kibiców