Włamanie do domu Jana Bednarka. Piłkarzowi grożono nożem

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, gdy piłkarz wraz z rodziną wrócił do swojej posiadłości i natknął się na włamywaczy. Według portugalskich mediów jeden z napastników groził Bednarkowi nożem.

Z domu skradziono kosztowności o wartości około 150 tys. euro, w tym luksusowe zegarki, obrączki i biżuterię. Piłkarzowi oraz jego bliskim nic się nie stało.

Napad na dom polskiego piłkarza

Śledczy ustalili, że za napadem stoi pięcioosobowa grupa osób, w której skład miało wchodzić czterech mężczyzn oraz kobieta. Podejrzanych zidentyfikowano m.in. dzięki monitoringowi z posesji oraz okolicznych domów. Portugalskie służby kontynuują dochodzenie.

Mimo traumatycznych wydarzeń Bednarek pojawił się na sobotnim treningu FC Porto przed ligowym spotkaniem z AVS. Trener zespołu Francesco Farioli przyznał, że klub wspiera polskiego zawodnika, któremu zaoferowano m.in. wsparcie psychologiczne oraz pomoc w ochronie domu.

Bednarek w FC Porto

30-letni Jan Bednarek reprezentuje barwy FC Porto od lipca 2025 roku, kiedy doszło do jego transferu z angielskiego Southampton FC. Kontrakt Polaka z portugalską drużyną kończy się w 2029 roku.

Bednarek od 2017 roku występuje także w reprezentacji Polski. Jego pozycja to środkowy obrońca. Dla biało-czerwonych strzelił dotychczas jedną bramkę (w 2018 roku w meczu z Japonią).

