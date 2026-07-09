Zmarł legendarny komentator tenisa. Karol Stopa miał 78 lat

"Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!" – napisał w czwartek (9 lipca) w mediach społecznościowych Lech Sidor, komentator rozgrywek tenisowych w stacji Eurosport.

Nie żyje Karol Stopa. "Polski głos tenisa"

Media społecznościowe zalała fala kondolencji i wspomnień. "Nie było komentatora tak przygotowanego do pracy jak Karol Stopa. W dodatku chętnego do dyskusji o tenisie poza anteną. Kiedy komentowaliśmy losowanie Rolanda Garrosa wyjął swój przepastny notatnik, gdzie miał wszystko, łącznie z mapką kortów i kilkoma stronami notatek. Głos turniejów wielkoszlemowych. Wielka strata" – podkreślił dziennikarz Hubert Błaszczyk.

"Mogliśmy się różnić w wielu kwestiach, ale był to wspaniały człowiek i polski głos tenisa. Dziękuję za wiele wspólnych meczów i bezcennych wskazówek z budki komentatorskiej. Żałuję, że tylko tyle, to zdecydowanie za wcześnie. Kondolencje dla całej rodziny" – przekazał Piotr Sierzputowski, trener tenisa.

Kim był Karol Stopa?

Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 r. w Warszawie. W młodości czynnie uprawiał tenisa. Był zawodnikiem klubu SKS Warszawianka. Organizował także tenisowego Grand Prix Warszawy Amatorów. Zwyciężył pierwszą edycję tego cyklu (w 1977 r.). Później startował w imprezach tenisowych dla dziennikarzy.

Ukończył prawo oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1971-1989 był dziennikarzem "Kuriera Polskiego". W latach 1978-1979 związał się z "Przeglądem Sportowym". W 1989 r. został sekretarzem programowym redakcji sportowej Telewizji Polskiej, pracował tam również jako reporter, wydawca programów o tematyce sportowej i publicystycznej oraz komentator. W latach 1997-1998 był szefem redakcji sportowej TVN. Od 1998 r. komentował mecze tenisa w Eurosporcie.

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