"Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie". Przed nami ważna konferencja

„Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie” będzie pierwszą konferencją naukową poświęconą bardzo ważnemu tematowi jakim są reparacje wojenne. Konferencja poprzez zaproszenie zagranicznych wykładowców, oraz gości, w tym ambasadora Ukrainy, będzie mieć zasięg międzynarodowy.

Punktem wyjścia do rozważań jest odpowiedź, czy istnieje model sprawiedliwości w zakresie odszkodowań wojennych oraz reparacji za szkody wojenne. Chodzi zwłaszcza o oczekiwania społeczne, co do sposobu rozliczenia II wojny światowej i wojny na Ukrainie. Dla uczestników debaty ważny będzie przy tym kontekst bieżących wydarzeń w Polsce i w Europie.

Problematyka konferencji jest zatem niezwykle aktualna i ma charakter międzynarodowy. Dotyczy historii, prawa międzynarodowego i krajowego, jak też zagadnień komunikacji społecznej.

Organizatorami są Ministerstwo Sprawiedliwości, Kwartalnik Prawa Międzynarodowego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Centrum Badań Polityki Europejskiej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości oraz Collegium Intermarium.

Konferencja będzie transmitowana na YouTube.



Więcej szczegółów oraz agenda konferencji na www.konferencja-reparacje.pl