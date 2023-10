"Szkoła po godzinach". Czas podsumowań

Przeprowadzone zostały ankiety wśród uczniów szkół średnich i podstawowych, a między innymi w ich konsekwencji powstał raport: „Szkoła po godzinach. Jaka powinna być nowoczesna edukacja”.

Aktywności w ramach projektu było jednak znacznie więcej. To dziesiątki opublikowanych grafik poświęconych ekologii, historii czy kulturze. To relacje, teksty i artykuły na portalu szkolapogodzinach.pl. Odbyło się także sympozjum naukowe oraz w ślad za nim ukazała się książka: „Nowe media. Finanse, edukacja, zarządzanie”.

- Projekt stał się platformą wymiany spostrzeżeń na temat edukacji i szkoły. Przestrzegaliśmy dzieci i młodzież przed zagrożeniami, informowaliśmy gdzie szukać pomocy w przypadku problemów. Nade wszystko dyskutowaliśmy o tym jakiej chcą szkoły. Co im się podoba w tej do której chodzą, co chcieliby w niej zmienić. Angażując w projekt ekspertów, dziennikarzy czy też nauczycieli chcemy animować dyskusję na te tematy. Szkołę powinniśmy zmieniać wszyscy, bo w takim czy innym zakresie edukacja to jeden z tematów, który dotyczy wszystkich - mówi prezes FEiM Marta Tenerowicz.

Projekt „Szkoła po godzinach” dobie końca. Przedstawiciele FEiM zapewniają jednak, że da on początek nowym działaniom, jakie niebawem będą podejmowane zarówno jako Fundacja Edukacji i Mediów, jak i działający w jej ramach Dom Edukacji Medialnej.

Organizatorzy zapraszają do odwiedzenia portalu: szkolapogodzinach.pl, na którym można nie tylko przyjrzeć się efektom projektu, ale także pobrać wspomniane wcześniej wydawnictwa. Partnerem Projektu jest Fundacja Empiria i Wiedza.