Zaduszki Wołyńskie. Wieczór pamięci o tych, którzy czekają na godny pochówek

Początek listopada to szczególny czas w ciągu roku. Tłumnie udajemy się na cmentarze, aby odwiedzić groby naszych bliskich. Porządkujemy pomniki, stawiamy znicze i kwiaty, modlimy się za dusze tych, którzy poprzedzili nas w ziemskiej wędrówce. To również dobra okazja do rodzinnych spotkań, czasami z dalszymi krewnymi, których nie widzieliśmy od dłuższego czasu. Są jednak i ci, którzy nie mogą udać na groby swoich bliskich. Nie wszyscy zmarli mają bowiem godne miejsce pochówku. Wciąż pozbawione tego elementarnego wyrazu szacunku są ofiary ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. To właśnie ze względu na nich i ich rodziny są organizowane Zaduszki Wołyńskie.

W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę kulminacji mordów dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Mimo wielu zapowiedzi wciąż nie ma przełomu ws. ekshumacji Polaków pomordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W myśl zasady, że „nie o zemstę, a o pamięć i prawdę wołają ofiary”, postulat godnego pochówku naszych rodaków jest jasno formułowany i przekazywany przez środowiska społeczne. Istniejące od półtora roku Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć” zainicjowało akcję „Wołyń na Powązki”. Jej celem jest upamiętnienie ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ma ono stanowić symboliczny grób dla tych, którzy przez 80 lat nie zostali pochowani. Niedawno na tej narodowej nekropolii stanął tymczasowy Krzyż Wołyński, a organizatorzy akcji przygotowali projekt uchwały w sprawie oficjalnego pomnika.

To samo Stowarzyszenie już po raz drugi organizuje Zaduszki Wołyńskie. Zachęcamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Jest to oddolna społeczna inicjatywa, której organizację mogą Państwo wesprzeć poprzez portal Zrzutka: https://zrzutka.pl/4w4aea. Więcej informacji na stronie internetowej: https://wspolnotaipamiec.pl/ oraz mediach społecznościowych Stowarzyszenia „Wspólnota i Pamięć”.