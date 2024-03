Noblista na kongresie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Prof. Queloz wygłosi wykład na FOTY 2024

Prof. Didier Queloz zdobył ogólnoświatowe uznanie za swoje znaczące osiągnięcia w dziedzinie astronomii oraz za odkrycie wraz z prof. Michelem Mayorem pierwszej planety spoza Układu Słonecznego, krążącej wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Za odkrycie egzoplanety orbitującej wokół słońca gwiazdy typu słonecznego otrzymał wraz z M. Mayorem Nagrodę Nobla w 2019 roku. Jest laureatem wielu nagród międzynarodowych i wyróżnień oraz członkiem wielu międzynarodowych zespołów badawczych.

Profesor Didier Queloz podzieli się swoimi unikalnymi spostrzeżeniami na temat rozwoju badań kosmicznych oraz wpływu odkryć astronomicznych na nasze zrozumienie wszechświata. Prof. Queloz wygłosi wykład pt. „Rewolucja egzoplanet śladami Kopernika” pierwszego dnia Kongresu naukowego Futurist of The Year 2024, który odbędzie się 9-11 kwietnia br. w Warszawie.

Prof. Didier Queloz – kim jest?

Didier Queloz urodził się w 1966 roku w Szwajcarii. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Genewie, obecnie pracuje zarówno na macierzystej uczelni, jak i na Uniwersytecie w Cambridge. Jest profesorem fizyki w Cambridge Cavendish Laboratory i astronomii na Uniwersytecie Genewskim. Był inicjatorem „rewolucji egzoplanet” w astrofizyce w 1995 r., kiedy podczas doktoratu współpracując ze swoim przełożonym Michelem Mayorem, ogłosili pierwsze odkrycie gigantycznej planety krążącej wokół innej gwiazdy spoza Układu Słonecznego. To przełomowe odkrycie zapoczątkowało rewolucję w astronomii i zapoczątkowało dziedzinę badań egzoplanet. W ciągu następnych 25 lat wkład naukowy Queloz polegał zasadniczo na poczynieniu postępów w zakresie możliwości wykrywania i pomiarów układów egzoplanet w celu uzyskania informacji o ich strukturze fizycznej, aby lepiej zrozumieć ich powstawanie i ewolucję w porównaniu z naszym Układem Słonecznym. Ostatnio kieruje swoją działalność w kierunku wykrywania planet podobnych do Ziemi i życia we wszechświecie. W trakcie swojej kariery opracował sprzęt astronomiczny, nowe podejścia obserwacyjne i algorytmy wykrywania. Brał udział i prowadził programy prowadzące do odkrycia setek planet, uzyskując przełomowe wyniki. Brał udział w licznych artykułach, filmach dokumentalnych, filmach oraz wywiadach telewizyjnych i radiowych, dzieląc się entuzjazmem i promując zainteresowanie nauką w ogóle, a zwłaszcza egzoplanetami i życiem we wszechświecie.

Prof. Queloz otrzymał (wraz z Michelem Mayorem) nagrodę BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award w dziedzinie nauk podstawowych w 2011 r. za opracowanie nowych instrumentów astronomicznych i technik eksperymentalnych, które doprowadziły do pierwszych obserwacji planet poza Układem Słonecznym, a także otrzymał (wraz z Mayorem) nagrodę 2017 r. Nagroda Wolfa w dziedzinie fizyki za odkrycie planety pozasłonecznej krążącej wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Za odkrycie on i Mayor otrzymali także Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2019 roku.