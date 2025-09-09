„Bez Boga tylko trwoga”. Wielkie spotkanie Białego Kruka w Sanktuarium św. Jana Pawła II!

Podczas spotkania zostaną uroczyście zaprezentowane najnowsze dzieła wybitnych autorów Białego Kruka:

PREMIERA! „Złoty cielec i fałszywi prorocy. Państwo jako narzędzie walki z Bogiem” ks. prof. Piotra Mazurkiewicza, która odkrywa fałsz związany z pojęciem tzw. neutralności światopoglądowej.

„Polski etos romantyczny” pod redakcją prof. Lidii Banowskiej i prof. Wiesława Ratajczaka, przypominająca nieśmiertelne dziedzictwo polskiego romantyzmu.

„Leon XIV. Biografia ilustrowana” dr. Adama Sosnowskiego – pierwsza tak obszerna biografia nowego Ojca Świętego.

„Wspaniałość chrześcijaństwa”ks. prof. Roberta Skrzypczaka, opowiadająca o kryzysie wiary chrześcijańskiej, a jednocześnie o jej nieprzemijającym pięknie.

„Kraków. Kultura i naród” – monumentalny album o królewskim mieście ze zdjęciami mistrza Adama Bujaka.

W Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach przy ul Totus Tuus 32 w Krakowie już od godz. 10:30 będzie czynne stoisko z wyjątkowymi książkami Białego Kruka w specjalnych cenach, obniżonych nawet o 80%. Stoisko będzie się mieścić w krużgankach przy budynku Fides.

Część wykładowa, którą poprowadzi red. Jakub Maciejewski, rozpocznie się od godz. 16:30. Wystąpienia (każde ok. 15 minut) odbędą się według następującego porządku:

Ks. prof. Janusz Królikowski

Co to znaczy Rok Święty

Ks. prof. Robert Skrzypczak

Świat bez Boga to świat bez wartości

Prof. Wojciech Polak

On zbudował potęgę Polski

O. Piotr Lamprecht OSA

Leon XIV – wierny syn św. Augustyna

Dr Adam Sosnowski

Leon XIV, nadzieja zranionego Kościoła

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz

Państwo przeciwko Bogu

Red. Jolanta Sosnowska

Święty Męczennik – Wspomnienie ks. Jerzego Popiełuszki

Adam Bujak

Mój święty

Prof. Andrzej Nowak

Przed premierą VII tomu „Dziejów Polski”

O część artystyczną zadbają:

Jan Kowalczyk (bas-baryton) – Pieśni patriotyczne i religijne

Ziemowit Pawlisz (akompaniament)

Spotkanie będzie transmitowane na kanale Wydawnictwa Biały Kruk na portalu YouTube.

Wstęp wolny. Zapraszamy!