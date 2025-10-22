"Ku radości istnienia!". XXIV Sympozjum Tarnogórskie z udziałem Pawła Lisickiego
Udostępnij1 Skomentuj
Strefa Partnerów

"Ku radości istnienia!". XXIV Sympozjum Tarnogórskie z udziałem Pawła Lisickiego

Dodano: 
XXIV Synpozjum Tarnogórskie
XXIV Synpozjum Tarnogórskie 
W 1999 roku, grupa duchownych i osób świeckich zaangażowanych w działalność społeczną na terenie ziemi tarnogórskiej, zdecydowała uczcić rok 2000, Rok Jubileuszu Chrześcijaństwa, rozpoczynając od tego roku organizowanie Sympozjów Tarnogórskich.

Konferencje te zostały pomyślane jako miejsce popularnonaukowych rozważań umożliwiających społecznościom lokalnym Górnego Śląska – w najogólniejszym ujęciu – właściwe, a więc oparte na kryterium prawdy rozumienie otaczającej rzeczywistości i procesów przebiegających w sferze społecznej, politycznej i publicznej oraz obrony kanonu cywilizacji łacińskiej, z której wyrasta nasza chrześcijańska tradycja i kultura polska. Wskazując kryterium prawdy jako aksjologiczną podstawę naszej refleksji, nawiązaliśmy tym samym do cywilizacyjnych fundamentów i korzeni polskiej kultury, którymi są filozofia grecka i prawo rzymskie, zespolone personalizmem chrześcijańskim.

Celami zasadniczymi tych corocznych wydarzeń są m.in.: krzewienie katolickiej nauki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania społecznego Jana Pawła II oraz promocja i podtrzymywanie pamięci o Sierpniu 1980 roku, o ruchu społecznym „Solidarność”, który jako zryw społeczeństwa polskiego w 1980 roku, kierujący się etyką chrześcijańską zmagał się z ateistycznym, totalitarnym systemem komunistycznym. W ruchu „Solidarności”, zarówno w czasie jego jawnej, jak i podziemnej działalności, było zaangażowanych wielu z grona organizatorów sympozjów.

Konferencje tarnogórskie „obudowane” są zespołami osób tworzących swoistą szeroką wspólnotę, w której zadania organizatorskie przeplatają się z formacyjnymi i intelektualnymi. Jednym słowem ciągła praca organiczna całego środowiska tworzy grunt pod patriotyczny czyn.

Patronat honorowy nad sympozjami sprawuje bp dr Sławomir Oder, biskup gliwicki. Szczególną troskę o materialną stronę tych wydarzeń, obok Komitetu Organizacyjnego, wykazuje Samorządowe Kolegium Wspierające, tworzone przez liderów wspólnot samorządowych ziemi tarnogórskiej, a więc wójtów i burmistrzów gmin naszego powiatu, ze starostą tarnogórskim na czele. Tym samym dowodzimy, że – choć w sprawach doraźnych liderzy różnią się – w zakresie zasad i cywilizacyjnych fundamentów życia zbiorowego i jednostkowego, zachowują jedność.

O najwyższy poziom naukowy i intelektualny prowadzonych w ramach sympozjów debat i refleksji dba obecnie już ponad siedemdziesięcioosobowa Rada Naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele mediów oraz świata nauki, reprezentujący różne dyscypliny naukowe i ośrodki uniwersyteckie.

Godna podkreślenia jest coroczna uwaga, z jaką spogląda na nasze wysiłki głowa Kościoła katolickiego oraz głowa Państwa Polskiego. Przekazywane nam przez Ojca Świętego i Prezydenta RP wyrazy życzliwości, wsparcia i błogosławieństwo są niezwykle budujące i mobilizujące do dalszych społecznych działań.

Po każdej edycji sympozjum wydawana jest publikacja z materiałami pokonferencyjnymi, w ramach serii wydawniczej „O ład życia społeczno-gospodarczego”, która rozsyłana jest do bibliotek gminnym i miejskich powiatu tarnogórskiego, wojewódzkich, uniwersyteckich i narodowej. Egzemplarze bezpłatne otrzymują wszyscy uczestnicy sympozjów, na które wstęp jest wolny.

Warto zauważyć, że od kilkunastu lat publikacje uzyskują recenzję naukową.

* * *

Tytuł przewodni tegorocznego, XXIV Sympozjum Tarnogórskiego, które odbędzie się 25 października br. brzmi: „Rok Święty 2025: ku radości istnienia!”. Popularnonaukowa refleksja nawiąże z jednej strony do ogłoszonego przez Kościół katolicki Roku Jubileuszowego oraz dwóch ważnych dla naszej tożsamości rocznic: 1000-lecia Korony Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego, z drugiej zaś do stale zaostrzającej się wojny cywilizacji łacińskiej z cywilizacją śmierci, reprezentowaną przez współczesne rewolucyjne ideologie z ich projektami nowego człowieka, takie jak: globalizm, genderyzm, migracjonizm, klimatyzm i inne socjalistyczne sekty, które robią ludziom wodę z mózgu, w istocie prowadząc ich do rozpaczy, wrogości, pustki, chaosu i nieistnienia?

Te dwie rocznice przypominają o wielkości silnej katolickiej Polski, o wielkości naszego narodu, z którym musieli się liczyć główni gracze Europy i świata. Wydaje się, że w kontekście Roku Świętego jako czasu szczególnych łask i darów Boga Trójjedynego, trzeba nam spojrzeć na minioną wielkość naszej Ojczyzny w perspektywie dzisiejszej dramatycznej zapaści instytucji państwa polskiego i zapytać o jakie łaski powinniśmy prosić dla nas i dla naszego Dobra Wspólnego, dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej?

Jednocześnie warto zauważyć, jak epokowe zmiany już zaszły w ostatnich kilkunastu miesiącach. Oto ledwo Rok Święty został ogłoszony, a za Atlantykiem, zdecydowanym zwrotem przez rufę ogłoszono zatrzymanie rewolucji komunistycznej. Zaś w połowie roku, w Polsce równie stanowczo uniemożliwiliśmy domknięcie tęczowego układu lewicowo-liberalnego.

Aby trwająca kontrrewolucja nie straciła impetu, zapytajmy:

Czy jesteśmy wystarczająco aktywni i zaangażowani wobec zalewających nas rewolucyjnych abberacji?

W poszukiwaniu odpowiedzi na te i wiele innych nurtujących nas pytań poprowadzą nas wybitni przedstawiciele mediów i świata nauki. Zaś miejscem tych poszukiwań, miejscem odkrywania prawdy o człowieku, rzeczywistości i Bogu jest XXIV Sympozjum Tarnogórskie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy jako pielgrzymi nadziei, pragną zrobić dobry użytek ze swojego rozumu.

Wstęp jest wolny!

Zdrowia, wolności, pokoju i – szczególnie w trwającym Roku Świętym – nadziei, pamiętając, oczywiście, o sporej porcji zdrowego rozsądku!

***

Po Mszy św. w intencji Ojczyzny, w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, uczestnicy przejdą do Tarnogórskiego Centrum Kultury, gdzie swoje wystąpienia wygłoszą: red. Paweł Lisicki (red. nacz. „Do Rzeczy”), prof. Adam Wielomski (politolog, UKSW), prof. Grzegorz Kucharczyk (historyk, IH PAN), prof. Ewa Borkowska (literaturoznawca, UŚ) oraz ks. prof. Robert Skrzypczak (teolig i psycholog, UKSW). Sesjom wykładowym przewodniczy prof. Zbigniew Pańpuch (filozof, KUL).

W Internecie na kanale pod adresem „sympozjum tarnogorskie youtube” znajdują się sekwencje wykładów z ostatnich edycji.

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Źródło: Tarnogórskie Centrum Kultury
Czytaj także