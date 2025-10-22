"Ku radości istnienia!". XXIV Sympozjum Tarnogórskie z udziałem Pawła Lisickiego

Konferencje te zostały pomyślane jako miejsce popularnonaukowych rozważań umożliwiających społecznościom lokalnym Górnego Śląska – w najogólniejszym ujęciu – właściwe, a więc oparte na kryterium prawdy rozumienie otaczającej rzeczywistości i procesów przebiegających w sferze społecznej, politycznej i publicznej oraz obrony kanonu cywilizacji łacińskiej, z której wyrasta nasza chrześcijańska tradycja i kultura polska. Wskazując kryterium prawdy jako aksjologiczną podstawę naszej refleksji, nawiązaliśmy tym samym do cywilizacyjnych fundamentów i korzeni polskiej kultury, którymi są filozofia grecka i prawo rzymskie, zespolone personalizmem chrześcijańskim.

Celami zasadniczymi tych corocznych wydarzeń są m.in.: krzewienie katolickiej nauki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania społecznego Jana Pawła II oraz promocja i podtrzymywanie pamięci o Sierpniu 1980 roku, o ruchu społecznym „Solidarność”, który jako zryw społeczeństwa polskiego w 1980 roku, kierujący się etyką chrześcijańską zmagał się z ateistycznym, totalitarnym systemem komunistycznym. W ruchu „Solidarności”, zarówno w czasie jego jawnej, jak i podziemnej działalności, było zaangażowanych wielu z grona organizatorów sympozjów.

Konferencje tarnogórskie „obudowane” są zespołami osób tworzących swoistą szeroką wspólnotę, w której zadania organizatorskie przeplatają się z formacyjnymi i intelektualnymi. Jednym słowem ciągła praca organiczna całego środowiska tworzy grunt pod patriotyczny czyn.

Patronat honorowy nad sympozjami sprawuje bp dr Sławomir Oder, biskup gliwicki. Szczególną troskę o materialną stronę tych wydarzeń, obok Komitetu Organizacyjnego, wykazuje Samorządowe Kolegium Wspierające, tworzone przez liderów wspólnot samorządowych ziemi tarnogórskiej, a więc wójtów i burmistrzów gmin naszego powiatu, ze starostą tarnogórskim na czele. Tym samym dowodzimy, że – choć w sprawach doraźnych liderzy różnią się – w zakresie zasad i cywilizacyjnych fundamentów życia zbiorowego i jednostkowego, zachowują jedność.

O najwyższy poziom naukowy i intelektualny prowadzonych w ramach sympozjów debat i refleksji dba obecnie już ponad siedemdziesięcioosobowa Rada Naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele mediów oraz świata nauki, reprezentujący różne dyscypliny naukowe i ośrodki uniwersyteckie.

Godna podkreślenia jest coroczna uwaga, z jaką spogląda na nasze wysiłki głowa Kościoła katolickiego oraz głowa Państwa Polskiego. Przekazywane nam przez Ojca Świętego i Prezydenta RP wyrazy życzliwości, wsparcia i błogosławieństwo są niezwykle budujące i mobilizujące do dalszych społecznych działań.

Po każdej edycji sympozjum wydawana jest publikacja z materiałami pokonferencyjnymi, w ramach serii wydawniczej „O ład życia społeczno-gospodarczego”, która rozsyłana jest do bibliotek gminnym i miejskich powiatu tarnogórskiego, wojewódzkich, uniwersyteckich i narodowej. Egzemplarze bezpłatne otrzymują wszyscy uczestnicy sympozjów, na które wstęp jest wolny.

Warto zauważyć, że od kilkunastu lat publikacje uzyskują recenzję naukową.

* * *

Tytuł przewodni tegorocznego, XXIV Sympozjum Tarnogórskiego, które odbędzie się 25 października br. brzmi: „Rok Święty 2025: ku radości istnienia!”. Popularnonaukowa refleksja nawiąże z jednej strony do ogłoszonego przez Kościół katolicki Roku Jubileuszowego oraz dwóch ważnych dla naszej tożsamości rocznic: 1000-lecia Korony Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego, z drugiej zaś do stale zaostrzającej się wojny cywilizacji łacińskiej z cywilizacją śmierci, reprezentowaną przez współczesne rewolucyjne ideologie z ich projektami nowego człowieka, takie jak: globalizm, genderyzm, migracjonizm, klimatyzm i inne socjalistyczne sekty, które robią ludziom wodę z mózgu, w istocie prowadząc ich do rozpaczy, wrogości, pustki, chaosu i nieistnienia?

Te dwie rocznice przypominają o wielkości silnej katolickiej Polski, o wielkości naszego narodu, z którym musieli się liczyć główni gracze Europy i świata. Wydaje się, że w kontekście Roku Świętego jako czasu szczególnych łask i darów Boga Trójjedynego, trzeba nam spojrzeć na minioną wielkość naszej Ojczyzny w perspektywie dzisiejszej dramatycznej zapaści instytucji państwa polskiego i zapytać o jakie łaski powinniśmy prosić dla nas i dla naszego Dobra Wspólnego, dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej?

Jednocześnie warto zauważyć, jak epokowe zmiany już zaszły w ostatnich kilkunastu miesiącach. Oto ledwo Rok Święty został ogłoszony, a za Atlantykiem, zdecydowanym zwrotem przez rufę ogłoszono zatrzymanie rewolucji komunistycznej. Zaś w połowie roku, w Polsce równie stanowczo uniemożliwiliśmy domknięcie tęczowego układu lewicowo-liberalnego.

Aby trwająca kontrrewolucja nie straciła impetu, zapytajmy:

Czy jesteśmy wystarczająco aktywni i zaangażowani wobec zalewających nas rewolucyjnych abberacji?

W poszukiwaniu odpowiedzi na te i wiele innych nurtujących nas pytań poprowadzą nas wybitni przedstawiciele mediów i świata nauki. Zaś miejscem tych poszukiwań, miejscem odkrywania prawdy o człowieku, rzeczywistości i Bogu jest XXIV Sympozjum Tarnogórskie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy jako pielgrzymi nadziei, pragną zrobić dobry użytek ze swojego rozumu.

Wstęp jest wolny!

Zdrowia, wolności, pokoju i – szczególnie w trwającym Roku Świętym – nadziei, pamiętając, oczywiście, o sporej porcji zdrowego rozsądku!

***

Po Mszy św. w intencji Ojczyzny, w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, uczestnicy przejdą do Tarnogórskiego Centrum Kultury, gdzie swoje wystąpienia wygłoszą: red. Paweł Lisicki (red. nacz. „Do Rzeczy”), prof. Adam Wielomski (politolog, UKSW), prof. Grzegorz Kucharczyk (historyk, IH PAN), prof. Ewa Borkowska (literaturoznawca, UŚ) oraz ks. prof. Robert Skrzypczak (teolig i psycholog, UKSW). Sesjom wykładowym przewodniczy prof. Zbigniew Pańpuch (filozof, KUL).

W Internecie na kanale pod adresem „sympozjum tarnogorskie youtube” znajdują się sekwencje wykładów z ostatnich edycji.