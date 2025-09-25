17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW zaprasza na filmową podróż ku wolności

– To, co łączy nas filmowców, to odpowiedzialne i kreatywne opowiadanie o drogach do wolności. Różne kraje, różne formy, jeden cel – przełożyć historię na język filmu – podkreśla Dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski.

W ramach festiwalowych konkursów zobaczymy ponad 50 dokumentów, m.in.: „Krawca prezydentów” Ricka Minnicha – historię Martina Greenfielda, który ocalał z Auschwitz i został krawcem amerykańskich prezydentów; „Trzy śmierci Meriana Coopera” Rafała Salaty – o niepokornym pilocie, filmowcu i twórcy „King Konga”; „Danger Zone” Vity Marii Drygas przedstawiający obraz turystyki wojennej; „Macedończyka” Petra Aleksowskiego, który przypomina losy dzieci wywiezionych z ogarniętej wojną domową Grecji w 1948 roku, w tym historię ojca autora, która stanie się punktem wyjścia do debaty o ofiarach dzieci wojny.

Z kolei wśród filmów fabularnych obejrzymy m.in. „Cabrini” Alejandro Monteverde – historię siostry Franceski Cabrini walczącej o prawa imigrantów w Nowym Jorku, czy „Dzieci Rewolucji” Carlosa Caridada Montero, wenezuelskiego reżysera, który przez swoją działalność na rzecz wolności nie może wrócić do kraju.

Filmem otwierającym 17. edycję Festiwalu Filmowego NNW będzie "Skarbek" – opowieść o naszej bohaterce, super szpiegu, polskim Bondzie w spódnicy, czyli polsko-brytyjski thriller szpiegowski w reż. Jamesa Marquanda, jednego z tegorocznych jurorów.

– Festiwal NNW to znacznie więcej niż kino! To również Konkurs Reportaży Radiowych, przegląd etiud studenckich, masterclassy, wystawy, koncerty. To także przestrzeń, w której filmowcy, dyplomaci i świadkowie historii z całego świata spotykają się, by wymieniać doświadczenia. Tradycyjnie dopełnieniem festiwalu jest strefa nowych technologii z grami komputerowymi i filmami wykorzystującymi technologię VR, dedykowana głównie młodym filmowcom – dodaje Gołębiewski.

Zapraszamy do Gdyńskiego Centrum Filmowego, Muzeum Marynarki Wojennej oraz na Plac Grunwaldzki.

Więcej informacji: FestiwalNNW.pl

