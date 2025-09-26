VII Forum Technopolityczne 

Kiedy? Gdzie? Co?

27-28 września (sobota-niedziela) 2025 roku, Sala T401, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Program: www.forumtechnopolityczne.pl.

„Forum Technopolityczne to przestrzeń do rozmowy o miejscu Polski na wielkiej, globalnej szachownicy. Na naszych oczach, mocarstwa kolejny raz kształtują nowy porządek świata. Tym razem to technologia, a nie tylko geografia, ma w tym procesie kluczowe znaczenie. Zależy nam na poważnej rozmowie na żywo, ponad podziałami. Bo dobrem wspólnym jest dla nas Polska, a nie ta czy inna grupa interesu. Programu Forum nie dyktują nam partie polityczne, korporacje, spółki skarbu państwa czy ambasady. Gościmy ekspertów z pierwszych stron gazet oraz takich, o których nikt nie słyszał, a którzy mają unikalną wiedzę”. – mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Tematy rozmów

1.Wojna, której nie widzisz – AI, blackout, migracja, nowe „gwiezdne wojny”

2.Globalne Południe kontra Zachód – Czy BRICS zmieni układ sił na świecie?

3.Jak przeżyć koniec świata, jaki znasz? – Obrona cywilna, odporność, survival

4.Gra w atom – Od kogo Polska powinna importować technologie nuklearne?

5.Pandemia smartfonów – W jaki sposób pozbawiamy siebie i swoje dzieci rozumu i empatii?

6.Czy Europa zamieni się w superpaństwo? – AI Act, cyfrowy pieniądz (CBDC)

7.Bezrobocie technologiczne – Roboty, AI, automatyzacja: koniec pracy czy nowe szanse?

„Jak Polska ma grać na wielkiej szachownicy? Na to właśnie pytanie poszukamy odpowiedzi wspólnie z naszymi ekspertami i uczestnikami Forum. Planujemy rozmawiać bez znieczulenia o tematach, których inni nie chcą lub boją się podejmować”. – mówi Paweł Marczak z Obywatelskiego Akceleratora Innowacji.

Eksperci Forum

W dotychczasowych edycjach Forum wzięli udział eksperci z różnych stron sceny politycznej, społecznej i naukowej, m.in.: Ewa Bińczyk, Paweł Bliźniuk, Małgorzata Bonikowska, Krzysztof Bosak, Alfred Bujara, Jacek Dukaj, Wojciech Eichelberger, Piotr Gadzinowski, Marcin Giełzak, John Godson, Bogdan Góralczyk, Beata Górka-Winter, Natalia Hatalska, Witold Jurasz, Maciej Kawecki, Arkadiusz Kups, Paweł Lisicki, Michał Lubina, Grzegorz Lindenberg, Paulina Matysiak, Elżbieta Mączyńska, Paweł Nogal, Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Rafał Otoka-Frąckiewicz, Bogusław Pacek, Patrycja Pendrakowska, Piotr Plebaniak, Marcin Popkiewicz, Radosław Pyffel, Bartłomiej Radziejewski, Paweł Rakowski, Jarosław Sachajko, Jan Sadkiewicz, Tomasz Sajewicz, Marek Sawicki, Jan Sowa, Katarzyna Szymielewicz, Łukasz Warzecha, Krzysztof Wojczal, Agnieszka Wolska, Rafał Woś, Magdalena Ziętek-Wielomska, Andrzej Zybertowicz.

Rozmowy na żywo

„Spotkajmy się w Łodzi i porozmawiajmy na żywo. Dziś w dobie cyfryzacji, rozmów wirtualnych, mediów społecznościowych potrzebujemy, jak ryby wody, rozmów na żywo. Jak pisał Neil Postman w „Technopolu”: „Bojownicy ruchu oporu »kiedy chcą z kimś nawiązać prawdziwy kontakt, oczekują, że ten ktoś będzie z nimi w jednym pokoju”. – zauważa Rafał Górski.

Więcej informacji o wydarzeniu:forumtechnopolityczne.pl.

***

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją społeczną niezależną od partii politycznych i korporacji. Od 2004 roku walczy o dobro wspólne. Prowadzi kampanie obywatelskie m.in. Tiry na tory, Broń gotówkę, Stop Zabójczym robotom, Ratuj dzieci przed telefonami. Wprowadza zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank) i patrzeniem władzy na ręce (watchdog).