420. rocznica Bitwy pod Kircholmem – historia, emocje i husarska duma na Łotwie

Bogaty program kulturalny stanowił oprawę artystyczną dla obchodów połączonych ze spotkaniem dowódców NATO, którzy uczestniczyli w wydarzeniu. Publiczność, w atmosferze pikniku rodzinnego, podziwiała występy orkiestr wojskowych z Polski, Łotwy i Litwy.

W sobotę w Salaspils można było poczuć klimat XVII wieku – były pokazy husarii, tańce staropolskie, koncert pieśni rycerskich i oczywiście widowiskowa rekonstrukcja bitwy. Szarże konne, pojedynki, dynamiczne starcia i słynna scena ucieczki zakończona atakiem husarii między pikinierami zrobiły ogromne wrażenie. Publiczność usłyszała też słowa hetmana Chodkiewicza: „Policzymy ich, jak pobijemy!” – i rzeczywiście, emocje sięgały zenitu.

Obozowisko tętniło życiem – dzieci przymierzały stroje, rodziny rozmawiały z rekonstruktorami, a szwedzkie oddziały pokazały świetną musztrę i realistyczne ataki z muszkietami. Był też wystrzał armatni, który w teatralny sposób pokazał dramat bitewny.

W niedzielę 28 września w katedrze p.w. Św. Jakuba w Rydze odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił prymas Łotwy ks. Abp. Zbigniew Stankiewicz, a po niej koncert muzyki dawnej i oraz spektakularna parada wojsk XVII wieku, zakończona złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Wolności. Wzruszająca była obecność polskiej rodziny z Dyneburga, która złożyła kwiaty w hołdzie bohaterom, a także udział gen. bryg. Jana Wojno – potomka rotmistrza Wincentego Wojny, uczestnika bitwy z 1605 roku – nadały wydarzeniu wymiar osobisty i historyczny.

Obchody zaszczyciła liczna delegacja wojskowa z Polski, Łotwy i Szwecji. Wśród gości znaleźli się m.in. Minister Obrony Narodowej Łotwy, który z uznaniem rozmawiał po polsku z uczestnikami, Wiceminister Obrony Narodowej RP Stanisław Wziątek, zachwycony polskim i szwedzkim obozowiskiem, oraz przedstawiciele generalicji i attaché wojskowi. Ich obecność podkreśliła międzynarodowy wymiar wydarzenia i znaczenie wspólnej pamięci historycznej.

Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski, podsumował: „Dla takich chwil warto się starać. Mamy obowiązki polskie – przypominać o zwycięstwach, odwadze, wyszkoleniu i geniuszu dowódców. To nasza tożsamość, nasza duma”.

Obchody Bitwy pod Kircholmem były nie tylko pięknym hołdem dla przeszłości, ale też inspiracją na przyszłość – pokazując, że historia może łączyć ludzi i budować wspólnotę.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa, będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Organizator: Fundacja Obowiązek Polski

Partnerzy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze, Miasto Salaspils, Województwo Podlaskie

Patronat honorowy:

Związek Polaków na Łotwie, Rada Polonii Świata, Związek Polaków na Litwie