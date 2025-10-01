„Beczka. Bierzemy odpowiedzialność” – film, który łączy pamięć o przeszłości z inspiracją dla przyszłości

Bp Maciej Małyga, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstw Akademickich, wskazuje na znaczenie filmu dla duszpasterzy i wspólnot młodzieżowych:„Zachęcam do obejrzenia filmu. Oglądałem go wspólnie z duszpasterzami akademickimi z całej Polski podczas naszych dorocznych rekolekcji. Wywołał wśród nas żywą dyskusję i zainspirował. Brawa dla ‘Beczki’”.

Autentyzm i prostotę przekazu docenia ks. dr Marek Kotyński, filmoznawca z Akademii Katolickiej: „Dokument pociąga swoim autentyzmem, świeżością wypowiedzi i swoją pozorną prostotą, budzącą chęć zaangażowania, modlitwy i przemiany świata – razem, w kościelnej wspólnocie. Powinni go obejrzeć zwłaszcza ludzie młodzi, nie tylko już zaangażowani w życie Kościoła, a także duszpasterze”.

Z kolei ks. Tomasz Koprianiuk, Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, podkreśla aktualny wymiar filmu: „To nie tylko historia wspólnoty, lecz przede wszystkim poruszające świadectwo brania odpowiedzialności za Kościół — również w czasach trudnych, gdy wymagało to odwagi, determinacji i świadomego wyboru. Film inspiruje dzisiejszą młodzież do podejmowania decyzji i odkrywania własnej misji w Kościele. ‘Beczka. Bierzemy odpowiedzialność’ to dzieło, które łączy pamięć o przeszłości z inspiracją dla przyszłości”.

Film powstał z okazji 60-lecia działalności „Beczki”. Pokazuje, jak kolejne pokolenia studentów i duszpasterzy tworzyły wspólnotę, w której dojrzewała wiara, odpowiedzialność i zaangażowanie. To także obraz głęboko zakorzeniony w historii Polski – od realiów PRL-u, przez narodziny ruchu „Solidarności”, aż po współczesność.

Twórcy dokumentu podkreślają, że nie jest to tylko zapis przeszłości, lecz żywe świadectwo. Dzięki materiałom archiwalnym, wspomnieniom i świadectwom uczestników film staje się nie tylko kroniką działalności, lecz także inspirującym głosem o sile wspólnoty i potrzebie odpowiedzialności w życiu Kościoła. Na ekranie zobaczymy zarówno znane postacie takie jak: o. Adam Szustak, o. Joachim Badeni czy św. Jana Pawła II, ale także zwykłych uczestników i zaangażowanych w "Beczkę" na przestrzeni 60 lat.

Film „Beczka. Bierzemy odpowiedzialność” trafi do kin 10 października 2025 r. Dystrybutorem jest Rafael Film. Lista kin, w których będzie wyświetlany, sukcesywnie rośnie – aktualne informacje dostępne są na stronie.