Chcesz wielkiej zmiany? Zacznij od małych nawyków!

Dowiesz się tego w tej książce, która nauczy cię też, jak stworzyć prosty plan drogi do sukcesu i jak go zrealizować. Przekonaj się, jak wprowadzenie niewielkich zmian i nawyków może pozytywnie wpłynąć na twoje życie. Osiągaj swoje cele bez przeszkód. Nie zmieniaj wszystkiego, zmień swoje nawyki i podążaj prostą drogą do celu. Poznaj 7 kroków do trwałego sukcesu:

odpowiednie przygotowanie do działania,

precyzyjne planowanie,

podejmowanie mądrych zobowiązań,

dawanie sobie nagród,

dzielenie się z innymi swoimi osiągnięciami,

wykorzystywanie informacji zwrotnych,

wytrwanie w pozytywnym działaniu.

Niezależnie od tego, jaki jest twój cel – czy chcesz odbudować formę, znaleźć pracę, zostać lepszym menedżerem lub rodzicem – przełomowe podejście opisane w tej książce pozwoli ci go zrealizować i odmienić swoje życie. Zrezygnuj ze szkodliwych dla ciebie przyzwyczajeń, a zamiast nich zbuduj nowe, które pozytywnie wpłynął na twój umysł, ciało i kondycję psychiczną!

Autorzy tej publikacji już we wstępie podkreślają: Książka, którą trzymasz w rękach, ma niezwykle prostą strukturę – oparliśmy się na siedmiu koncepcjach bazowych. Z założenia są one łatwe do zrozumienia i zastosowania, ale przy ich wdrożeniu istotne okazują się pewne drobiazgi. I chociaż wiele z nich wydaje się logicznych, to niektóre okazują się sprzeczne z intuicją. Z tego powodu poświęcamy sporo miejsca na opisanie badań, na których opierają się poszczególne koncepcje, a także tego, jak uniknąć potknięć. Musimy również z góry uprzedzić, że w myśleniu na małą skalę nie chodzi o drobne cele. Jest wręcz przeciwnie! Otóż mamy nadzieję, że dzięki tej książce uda ci się osiągnąć rzeczy, które zmienią życie twoje lub otaczających cię ludzi, zarówno w pracy, jak i w domu. Wierzymy bowiem, że aby osiągnąć coś wielkiego, trzeba zacząć od myślenia o drobiazgach. Nie zamierzamy więc ograniczać twoich ambicji, lecz zaproponować sposób myślenia skupiony na stawianiu małych – i często łatwych do zrealizowania – kroków, które pozwolą ci wejść na drogę prowadzącą do osiągnięcia istotnych celów. Myślenie na małą skalę nie jest też listą punktów do odhaczenia. Nie musisz zawsze wiernie stosować wszystkich Wprowadzenie siedmiu przedstawionych tu koncepcji. Spróbuj myśleć o tym poradniku jako o opisie rusztowania behawioralnego, wokół którego zbudujesz własny gmach, przy czym każda z tych siedmiu koncepcji zapewnia inny zestaw narzędzi.