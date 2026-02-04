Nowości W drodze – luty 2026 r.

Jesteś tego warta, Nicole M. Caruso

Nicole M. Caruso przypomina kobietom, że są wyjątkowe w oczach Boga i godne nosić rzeczy, które sprawiają, że czują się piękne. Każdy nowy dzień to dar, który warto celebrować. Dzięki świadomemu, osobistemu stylowi mogą dzielić się swoją historią i realizować powołanie w sposób, który przyciąga innych do Chrystusa. Autorka daje wiele cennych, praktycznych wskazówek dotyczących poszukiwania własnego stylu, który podkreśla w pełni kobiecą wartość, skromność, elegancję i dobry gust.

Jak pisze autorka celem Jesteś tego warta jest sprawienie, aby każda kobieta czytająca tę książkę uwierzyła w swoją wartość i nauczyła się wyrażać ją w swoim wyglądzie. Nicole M. Caruso zapewnia, że bez względu na to, czy czytelniczka jest studentką, osobą pracującą zawodowo, artystką, misjonarką, matką, opiekunką, czy też łączy w sobie różne role, dzięki tej lekturze odkryje siebie i swoje piękno na nowo.

Udręka skrupułów. Uzdrów swój umysł, uwolnij duszę i pozwól Bogu działać, Kevin Vost

Chrystus nie chce, aby nasze serca były sparaliżowane strachem. Pragnie dla nas duchowego i psychicznego spokoju. Osoby cierpiące z powodu skrupulatyzmu, wyolbrzymiające własne poczucie winy, widzące grzech tam, gdzie go tak naprawdę nie ma, znajdą w książce Kevina Vosta teoretyczną i praktyczną pomoc. Podążając ścieżką sakramentów, cnót, darów Ducha Świętego i modlitwy, otrzymają szansę otworzenia się na Miłość i zaakceptowania Bożego miłosierdzia.

Publikacja łączy perspektywę psychologii i wiary. Autor prowadzi czytelnika krok po kroku. Rozpoczyna od definicji grzechu i skrupułów, następnie porusza zagadnienia cnót kardynalnych i teologalnych, modlitwy, darów Ducha Świętego oraz uzdrawiającej mocy sakramentów. Podkreśla przy tym wartość terapii, zachęcając do skorzystania z niej w sytuacjach, w których jest ona wskazana.

Mrokiem mroku nie rozproszysz, Maria Dekert

Maria Dekert łączy perspektywę psychoterapeutki z doświadczeniami osób po traumie, aby pokazać, co dzieje się z dzieckiem i dorosłym, gdy brakuje bezpiecznej więzi i adekwatnej opieki. Uzupełnieniem treści książki jest film Umbra w reż. Urszuli Nawrot (https://vod.tvp.pl/filmy-fabularne,136/umbra,275925), który w metaforyczny i przejmujący sposób obrazuje doświadczenie traumy, co pozwala lepiej zrozumieć uczucia osoby doświadczającej przemocy. Autorka chce uwrażliwić czytelnika na ten problem i pokazać, że światło potrzebne do wyjścia z mroku można znaleźć we wsparciu bliskich, w relacjach i profesjonalnej pomocy.

Książka stanowi wezwanie do uświadamiania sobie mechanizmów psychologicznych i fizjologicznych uruchamianych przez traumę, po to, by przerwać cykl cierpienia i odnaleźć nadzieję.

Ta psychologiczna publikacja zachęca do szukania pomocy, normalizuje korzystanie z terapii i oswaja temat traumy. Dla specjalistów, skrzywdzonych i tych, którzy chcą nieść światło. Jej adresatami są z jednej strony specjaliści (psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci), z drugiej natomiast osoby świadome, dotknięte kryzysem traumy.

