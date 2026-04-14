Wydawnictwo Biały Kruk na XXXI Targach Wydawców Katolickich w Warszawie – stoisko nr 63!

Wśród wystawców nie zabraknie jednego z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wydawnictw w kraju – wydawnictwa Biały Kruk, które przez cały czas trwania Targów będzie obecne na stoisku nr 63.

Bogata oferta wydawnicza i wyjątkowe spotkania

Biały Kruk zaprezentuje pełną ofertę swoich publikacji – od książek religijnych i historycznych po tytuły podejmujące aktualne zagadnienia cywilizacyjne i społeczne, a także propozycje dla młodszych czytelników. Wśród prezentowanych nowości i bestsellerów znajdą się również premiery, m.in.: „Dyktator czy wybawca. Przyczyny i kulisy przewrotu majowego 1926” prof. Wojciecha Polaka, „Hołdy pruskie. Zmarnowana szansa Rzeczypospolitej” prof. Stefana Ciary oraz „Eucharystia. Tam, gdzie mieszka Pan Jezus” autorstwa Kingi Rybarczyk – twórczyni książek religijnych dla dzieci i rodzin.

Szczególne miejsce w ofercie zajmą również albumy autorstwa Adama Bujaka – wybitnego polskiego fotografa, wieloletniego dokumentalisty pontyfikatu Jana Pawła II, cenione za wysoką jakość edytorską i unikalne walory artystyczne.

Spotkania z wybitnymi autorami

Jednym z najważniejszych elementów obecności wydawnictwa Biały Kruk na Targach będą spotkania autorskie, które stworzą okazję do bezpośrednich rozmów, zdobycia autografów oraz wymiany refleksji z wybitnymi przedstawicielami polskiej nauki, duchowieństwa i kultury.

17.04. (piątek)

14:00–16:00 ks. prof. Janusz Królikowski

15:00–16:30 dr Adam Sosnowski

18.04. (sobota)

11:30–12:30 dr Adam Sosnowski

12:00–13:00 ks. prof. Robert Skrzypczak

13:00–15:00 Jolanta Sosnowska, Adam Bujak

14.30–16.00 prof. Wojciech Roszkowski

19.04. (niedziela)

12.00–13.30 prof. Wojciech Polak

12.30–14.00 dr Adam Sosnowski, Adam Bujak

13.30–15.00 prof. Stefan Ciara

Obecność wydawnictwa Biały Kruk na XXXI Targach Wydawców Katolickich to nie tylko prezentacja oferty książkowej, ale także zaproszenie do rozmowy o historii, współczesności i duchowym wymiarze kultury.

Na odwiedzających czeka starannie dobrany wybór publikacji – zarówno dla czytelników poszukujących pogłębionej lektury, jak i dla osób szukających wartościowych propozycji na prezent.

