Film o Sercu Jezusa poruszył milion widzów. Teraz inspiruje muzyków

Film powstał w oparciu o prostą, ale ważną obserwację. Wystarczy włączyć telewizor, by zobaczyć, że współczesny świat zmaga się z wieloma problemami. Ludzie są teoretycznie coraz lepiej połączeni dzięki mediom społecznościowym i nowym technologiom, a jednocześnie coraz częściej doświadczają samotności. – W filmie chcieliśmy przypomnieć zapomnianą prawdę o tym, że każdy człowiek jest kochany i nigdy nie jest sam – mówiła przed premierą filmu „Najświętsze Serce” Sabrina Gunnell.

Film „Najświętsze Serce” obejrzało w Polsce ponad 260 tysięcy widzów, a na całym świecie ponad milion osób. 12 czerwca odbyła się premiera utworu „Boskie Serce Jezusa” w rozgłośniach radiowych. Premierze towarzyszył teledysk wzbogacony scenami z filmu „Najświętsze Serce”. Od tego dnia produkcja jest również dostępna na platformie VOD RafaelKino.pl.

Autorem słów pieśni jest ks. Jerzy Jastrzębski – kapłan archidiecezji warszawskiej oraz autor książek poświęconych m.in. Najświętszemu Sercu Jezusowemu. O idei utworu mówi: W tej pieśni wybrzmiewa tęsknota za Bogiem i wołanie człowieka, który potrzebuje Jego obecności: „Jezu, uratuj mnie, kiedy się zabłąkam”. Jest w niej także pragnienie czułości i miłości w naszych rodzinach. Pieśń przypomina o wartości adoracji oraz o potrzebie wsłuchiwania się w delikatne natchnienia, poprzez które Bóg prowadzi nasze serca.

Kompozytor pieśni, Piotr Pałka, zwraca uwagę na aktualność przesłania kultu Najświętszego Serca Jezusowego: – Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa jest mocno związany z problemami współczesnej cywilizacji: samotnością, kryzysem relacji, brakiem miłości, doświadczeniem lęku oraz utratą sensu życia. Odpowiedzią na te wyzwania jest bliskość żywego Serca Jezusa, który zna nasze potrzeby, słabości i pragnienia.

O genezie projektu mówi również Przemysław Wręźlewicz, szef Rafael Film: – Z inicjatywy ks. dra Jerzego Jastrzębskiego, pomysłodawcy i autora słów pieśni „Boskie Serce Jezusa”, a zarazem członka komisji badającej cuda związane z Najświętszym Sercem w Milejczycach, do współpracy został zaproszony wybitny kompozytor Piotr Pałka. Jako Rafael Film postanowiliśmy wesprzeć realizację tego projektu jako wotum dziękczynne za Bożą opiekę nad naszą działalnością ewangelizacyjną prowadzoną poprzez kino.

Rafael Film jest dystrybutorem takich produkcji jak „21.37”, „Triumf Serca”, „Niedziele” oraz „Wielkie Ostrzeżenie”. Filmy są dostępne również na platformie VOD RafaelKino.pl.