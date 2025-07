Na paznokcie

Jak one tymi palcami mogą pisać? Jak coś zrobić w domu? Jeśli chodzi o użycie klawiatury, to sprawę mają opanowaną. Nieraz obserwowałam kasjerki w supermarkecie czy panie w urzędzie umiejętnie odginające palec na zewnątrz, tak żeby nie dotykał klawiszy opuszkiem, tylko trochę poniżej, tam, gdzie nie ma kontaktu z paznokciem. A niektórym paniom uda się nawet wystukiwać nie końcem palca, ale zgięciem w stawie. Cyrkowa sztuka. Sama bym jej nie opanowała, ale pewnie jak się przećwiczy, to da radę. Chcieć to móc.