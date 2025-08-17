Suknie, style i sojusze

Po finałowym meczu Wimbledonu, który w lipcu wygrała Iga Świątek, na kortach pojawiła się księżna Walii, Kate. Jej wejście wywołało szmer aplauzu i zdziwienia u publiczności, po czym księżna wręczyła zawodniczkom trofea.
Szok i przerażenie?
Już kilka miesięcy temu księżna Walii wróciła do życia publicznego po leczeniu raka. Londyński „The Sunday Times” doniósł, że robi to z pewnym zastrzeżeniem: chce skupić się na pracy, nie na ubraniach. Jej biuro nie będzie już udostępniać informacji o tym, co nosi.
„To był szok i przerażenie” – skomentowała tę wiadomość dziennikarka „New York Timesa” Vanessa Friedman. Bez przesady. Owszem, przyjemnie się ogląda zdjęcia monarszych celebrytów – są zazwyczaj nieskazitelnie szykowni konserwatywną elegancją doskonałego kroju, pięknych materiałów, minimalnej kreatywności i maksymalnej ceny. Ale żebyśmy aż wpadali w przerażenie z powodu nieznajomości autora książęcej szaty?
Księżna Katarzyna na finale Wimbledonu wystąpiła w kremowej marynarce i długiej plisowanej spódnicy. Czy była to wariacja na temat białych tenisówek patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club? Zresztą czy to ważne?
