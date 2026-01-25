Bezcenna prowizorka

Ta część Mokotowa, gdzie mieści się Bazar Olkuska, nigdy nie była elegancka, być może z powodu wiecznej niepewności, w jakiej władze Warszawy lubią latami i dziesięcioleciami trzymać mieszkańców. W planach z lat 60. czy 70. obok Olkuskiej miało/ czy może wciąż ma przebiegać przedłużenie ulicy Dolnej przecinające Skarpę i łączące Dolny Mokotów z Ochotą. Plany dawno pożółkły w archiwach, nic w tej sprawie się nie dzieje, a miasto nie chce czekać. Wiadomo: il n’y a que le provisoire qui dure. Tak mówią Francuzi, my myślimy praktycznie: prowizorka jest najtrwalsza.

W ten sposób Bazar Olkuska zainstalował się tu w połowie lat 90. i funkcjonując trochę na krzywy ryj, stał się malowniczym i nie mniej niż warsztat samochodowy pożytecznym miejscem na mapie Warszawy. Przynajmniej dla mieszkańców Mokotowa, bo przy obecnych odległościach Żoliborzanom by chyba się nie opłacało tu jechać.