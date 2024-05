Oczywiście, że Państwo pamiętają, ale na wszelki wypadek przypomnę: posłom PO udało się różnymi obelżywymi okrzykami i rechotem sprowokować Jarosława Kaczyńskiego do wejścia na sejmową mównicę i wygłoszenia kilku bardzo emocjonalnych słów (co zresztą było jednym z największych sukcesów tej partii przez osiem lat pozostawania w opozycji). „Ale w jakim trybie chce pan zabrać głos, panie pośle?”, zapytał wtedy prowadzący obrady, na co „szeregowy poseł” rzucił: „w żadnym trybie!” – i zrzucił z serca, co mu na nim leżało. Czas zatarł w pamięci tę falę mądrzenia się i pouczeń różnych ośmiogwiazdkowych autorytetów, jak to Kaczyński lekceważy sobie prawo, nie rozumie, co to państwo, na czym się opiera, i tak dalej.