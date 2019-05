Gwiazdor Youtube'a skazany za posiadanie i produkcję dziecięcej pornografii

Austin Jones został aresztowany dwa lata temu pod zarzutem posiadania i produkcji dziecięcej pornografii.

24-letni wówczas mężczyzna przyznał się do nakłaniania sześciu nieletnich dziewczynek (niektóre miały tylko 14 lat), do nagrywania pornograficznych filmów.

Dziewczynki nagrania wysyłały do artysty, który przekonywał je, że w ten sposób udowodnią mu, że są jego prawdziwymi fankami. Jones przyznał się do kontaktowania się z około trzydziestoma dziewczynkami, które namawiał poprzez media społecznościowe do tworzenia filmów.

Mężczyzna został skazany na 10 lat więzienia.