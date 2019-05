Atak na kościół w Burkino Faso. Nie żyje 6 osób

Napastnicy otworzyli ogień do wiernych na samym początku mszy świętej w kościele w Dablo - podał mer miasta Ousmane Zongo. Miasto Dablo jest położone na północy Burkina Faso. Według służb, ataku dokonała grupa uzbrojonych ludzi. Napastników mogło być nawet trzydziestu.

Podpalili kościół, a potem sklepik i bar. Póżniej poszli w kierunku ośrodka zdrowia. Przeszukali to miejsce i spalili pojazd należący do głównej pielęgniarki. W mieście panuje klimat paniki. Ludzie są uwięzieni w domach, nic nie działa. Sklepy i sklepiki są zamknięte. To wygląda jak martwe miasto – relacjonuje mer Dablo, Ousmane Zongo.