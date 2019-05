Budapeszt: Przewróciła się łódź z turystami, nie żyje co najmniej siedem osób

Do wypadku doszło w środę, około godziny 21, na Dunaju. Łódź z turystami dopłynęła na wysokość węgierskiego parlamentu, kiedy zderzyła się inna jednostką. Nie wiadomo z czyjej winy doszło do wypadku. Łódź na której znajdowali się turyści przewróciła się i zatonęła, nie ma inforamcji co stało się ze statkiem, który uderzył w wycieczkowiec.

Na pokładzie łodzi z turystami znajdowało się co najmniej 35 osób – 33 turystów i 2 członków załogi. Prawdopodobnie wszyscy turyści to obywatele Korei Południowej.

W wyniku wypadku siedem osób trafiło do szpitala. Część z ofiar wypadku nie była w stanie samodzielnie wydostać się z wody, ze względu na podwyższony poziom wody na Dunaju i silny nurt. Służby znalazły ciała siedmiu osób, kolejne 19 uważa się za zaginione. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa.