Kim Dzong Un kazał wrzucić generała do akwarium z piraniami? Szokujące doniesienia z Korei Płn.

Jak donosi brytyjski tabloid "The Sun", tragiczny los spotkał jednego z generałów podległych przywódcy Korei Północnej. Kim Dzong Un kazał stracić wojskowego podejrzanego o zdradę. Egzekucja miała mieć wyjątkowo makabryczny przebieg. Dyktator postanowił, że generał trafi do akwarium wypełnionego wygłodniałymi piraniami. Nazwisko mężczyzny nie jest znane. Nie wiadomo też, czy do akwarium wrzucono zwłoki czy żyjącego człowieka.

Wojskowy miał zostać oskarżony o przygotowywanie spisku i zamachu stanu przeciwko władzy Kim Dzong Una. Egzekucja miała się odbyć w rezydencji dyktatora w Pjongjangu. Według "The Sun", sposób pozbawienia życia podejrzanego o zdradę wojskowego mógł być inspirowany filmem o przygodach brytyjskiego agenta Jamesa Bonda. Chodzi o produkcję „Szpieg, który mnie kochał”.