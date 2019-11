San Francisco: Gigantyczny mural Grety Thunberg

– Jeśli możemy wzmocnić jej przesłanie i sprawić, by więcej osób było zaangażowanych i słuchało w to, co ona mówi, to robimy coś dobrego –tłumaczył w rozmowie z CNN Paul Scott, dyrektor wykonawczy One Atmosphere. – Ludzi uderza ten mural i chcą dowiedzieć się więcej. Jeśli poświęcą czas, aby dowiedzieć się więcej o tym, co (Thunberg) stara się przekazać, myślę, że będzie to mieć wpływ na większość. Sprawi, że będą chcieli pomóc – dodaje Scott.

Autorem muralu jest Andrés Petreselli. – Jesteśmy prawie na początku naszego wyginięcia, więc jeśli teraz nic nie zrobimy, będzie za późno – mówi arysta CNN.

Nie jest to pierwszy mural przedstawiający 16-latkę i jej działalność. Greta Thunberg ma już swoje murale na ścianach w Bristolu w Anglii i Edmonton w Kanadzie.