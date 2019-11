Ciężarówka spadła w przepaść. Dramatyczny wypadek na Słowenii

Wypadek miał miejsce w środę 13 listopada na obwodnicy stolicy Słowenii Lublany. Sytuację nagrała słoweńska firma zajmującą się budową i nadzorowaniem autostrad.

Na filmie widać jak rozpędzony samochód osobowy wpada na jadącą z naprzeciwka ciężarówkę. Do zderzenia dochodzi na zakręcie i pod wpływem uderzenia rozpędzonego samochodu osobowego, ciężarówka wpada na barierki, przebija je i spada w przepaść.

Cysterna spadła z wysokości 20 metrów, kierowca pojazdu – 53-letni Węgier, zginął na miejscu.

Kierowca samochodu osobowego prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze, co doprowadziło do wypadku. 41-letni mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń, grozi mu osiem lat więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.