Kto nie skacze, ten za AfD?

Polskie media konserwatywne (często określane błędnie jako "prawicowe") narzucają się niemieckiej skrajnej lewicy jako sojusznik w walce z "populistyczno-prawicową Alternatywą dla Niemiec", aczkolwiek, na Marksa, nigdy by one ze swej strony nie wpadły na pomysł, by owych sojuszników zaliczyć do swych przyjaciół. Przeciwnie, czują do nich niekłamaną niechęć, używając eufemizmu. I to wbrew ich widocznym staraniom!