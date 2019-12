Rewolucja Thunberg

Tekst podpisany przez Thunberg i dwie inne aktywistki klimatystyczne (z Niemiec i Chile) ukazał się tuż przed madryckim szczytem COP 27 i zarazem ostatnimi protestami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, które miały miejsce również w Polsce. To już tradycja – Thunberg zagrzewa w ten sposób do boju swoich zwolenników. Chociaż może raczej należałoby powiedzieć: robi to ktoś, kto przygotowuje teksty i wystąpienia, podpisywane następnie i wygłaszane przez 16-latkę ze Szwecji.

Tekst, który opublikowano w Polsce na portalu Krytyki Politycznej (nic dziwnego, że akurat tam), powtarza dobrze znane schematy klimatycznej histerii, którymi Thunberg epatuje od dawna. Główną tezą jest, że politycy nic nie robią.