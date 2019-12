Seks, marihuana i homoseksualizm. "Świąteczny" film Netflixa o Jezusie

46-minutowy film "The First Temptation of Christ" autorstwa brazylijskich komików z grupy Porta dos Fundos miał premierę w serwisie Netflix 3 grudnia. Jest także dostępny dla polskich widzów. To rodzaj parodii o Jezusie-geju, który postanowił przyprowadzić swojego chłopaka do domu, aby ten poznał Maryję i Józefa. Matka Chrystusa jest przedstawiona jako osoba uzależniona od marihuany. Pojawia się także scena, w której Maryja jest namawiana przez Boga do uprawiania seksu.

Film wywołał duże poruszenie. Wiele widzów uznaje go za obrazoburczy i godzący w uczucia religijne – szczególnie w wyjątkowym okresie adwentu, tuż przed Bożym Narodzeniem. Już niemal 2 mln osób podpisało petycję w sprawie produkcji. Autorzy chcą uzbierać 2,5 mln podpisów. Celem petycji jest usunięcie fimu z platformy Netflix.

W odpowiedzi na zarzuty brazylijski oddział Netflixa oświadczył, że "ceni i akceptuje twórczą swobodę artystów, z którymi współpracuje, a także ma świadomość, że nie wszystkim spodoba się ta treść". Firma w komunikacie podkreśla, że widzowie mają dostęp do szerokiej oferty produkcji, która zawiera również historie biblijne.

"Pierwsze kuszenie Chrystusa" trwa 46 minut i na platformie Netflix zostało oflagowane jako "mroczna komedia" przeznaczona dla widzów powyżej 16. roku życia.