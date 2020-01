Hiszpański Sąd Najwyższy nie zgodził się z TSUE

Hiszpański Sąd Najwyższy orzekł, że Oriol Junqueras w związku z wyrokiem skazującym nie jest chroniony immunitetem wynikającym z mandatu europarlamentarzysty, który zdobył w wyborach z 2019 roku.

Tymczasem zaledwie trzy tygodnie wcześniej TSUE stwierdził, że Junqueras powinien być dopuszczony do objęcia mandatu europosła, w związku z czym powinien się cieszyć immunitetem o uchylenie którego Hiszpania powinna się zwrócić do Parlamentu Europejskiego. Jednak orzeczenie Sądu Najwyższego oznacza, że separatysta nie zostanie dopuszczony do objęcia mandatu europosła i pozostanie w więzieniu.

Mężczyzna został aresztowany i skazany za udział w uznawanym przez władze w Madrycie za nielegalne referendum niepodległościowym w Katalonii w 2017 roku. W tamtym czasie polityk Republikańskiej Lewicy Katalonii był wicepremierem katalońskiego rządu.