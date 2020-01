Integracja czy pozór?

Na to pytanie dobrą odpowiedź daje znany rosyjski publicysta Leonid Radzichowski. Wypowiadając się dla białoruskiego portalu UDF, wskazał, że jest to potrzebne prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. Zgodnie z rosyjską konstytucją w 2024 r. Putin musi ustąpić z funkcji prezydenta. Jeśli chce rządzić dalej, to ma dwie możliwości. Pierwsza – zmienić konstytucję. – Zwołać izbę niższą, izbę wyższą, Sąd Konstytucyjny, coś tam wygłosić („nie zmienia się koni na przeprawie przez rzekę”, „trudna sytuacja”, „wyjątkowa sytuacja” albo inne bzdury). Oczywiste jest, że wszystkie te izby przegłosują wszystko, co im powiedzą – są ludźmi zniewolonymi. Każą im ogłosić Putina papieżem – to ogłoszą – twierdzi Radzichowski.