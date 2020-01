Sabaudowie chcą wrócić

Oroszczeniu sobie praw do tronu oczywiście nie może być mowy, bo Sabaudowie oficjalnie się ich zrzekli. Jednak powrót rodziny w komplecie mógłby przydać Włochom splendoru w trudnych czasach. Tym bardziej że sentyment do monarchii, a co za tym idzie – także do rodziny królewskiej, wcale nie wygasł. Na pytanie, czy Włochy powinny być królestwem, twierdząco, według instytutu badawczego Istituto Piepoli, odpowiada 15 proc. Włochów. To niemało, zważywszy, że dynastię sabaudzką pozbawiono tronu ponad 70 lat temu.