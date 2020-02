Koronawirus: Jest pierwsza ofiara śmiertelna poza Chinami

44-letni mężczyzna przyleciał na Filipiny z Wuhan w prowincji Hubei, gdzie wirus został wykryty po raz pierwszy. Zmarł wczoraj w szpitalu w Manili, stolicy Filipin.

Według przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Filipinach pacjent przyleciał już zarażony koronawirusem. Podróżował z 38-letnią Chinką, która również dała pozytywny wynik na obecność koronawirusa.

Chiński władze poinformowały, że w sobotę w prowincji Hubei odnotowano kolejnych 45 zgonów, co zwiększyło liczbę wszystkich ofiar śmiertelnych w skali kraju do 304. Z kolei łączna liczba zarażonych w całych Chinach to obecnie 14 tys. 380 osób.

Eksperci z Uniwersytetu w Hongkongu są zdania, że całkowita liczba zainfekowanych koronawirusem jest dużo wyższa niż sugerują to oficjalne dane władz. Według nich tylko w samym Wuhan mogło zarazić się 75 tys. osób.

Z powodu epidemii coraz więcej krajów zakazuje przyjazdu cudzoziemcom z Chin, a od swoich obywateli wymaga poddania się kwarantannie.

BBC zwraca uwagę, że liczba przypadków zarażenia koronawirusem na całym świecie jest większa niż w przypadku epidemii Sars w 2013 r. Jednocześnie śmiertelność nowego wirusa jest znacznie niższa.