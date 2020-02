W wyniku działań Merkel i CDU, komuniści przejmują Niemcy. Na razie jeden land

W polityce niemieckiej ogromne zamieszanie, szefowa CDU rezygnuje z ubiegania się o fotel kanclerza. Wszystko po tym, gdy na kilkanaście godzin władzę w Turyngii przejął burmistrz z partii liberalnej, ale w egzotycznym sojuszu z CDU i skrajnie prawicowej AFD. Co się dzieje?



Ryszard Czarnecki: Rozmawiałem z ważnymi politykami z Niemiec. To, co się tam dzieje jest niesamowite, być może mamy do czynienia z punktem przełomowym. Rządząca partia – CDU kanclerz Merkel z przewodniczącą Annegret Kramp-Karrenbauer wykonuje bardzo dziwne ruchy. Najpierw wchodzi w koalicję na szczeblu lokalnym w Turyngii, potem błyskawicznie z niej wychodzi. To będzie miało bardzo poważne konsekwencje.

Jakie?

Będzie to owocować spadkiem poparcia i zaufania dla umiarkowanej, chrześcijańsko-demokratycznej CDU, a wzrostem sił skrajnych. Mam tu na myśli dwie partie – skrajnie lewicową Die Linke, czyli postkomunistów z jednej strony i prawicową Alternatywę dla Niemiec (AFD) z drugiej. Wycofanie się z kolaicji przez CDU sprawia, że Die Linke doszło w Turyngii do władzy. Związany z tą formacją nowy premier Turyngii w latach 80. był obiektem obserwacji zachodnioniemieckiego kontrwywiadu. Więc widać, z kim, z jaką formacją mamy do czynienia. Z drugiej strony, taktyka polegająca na budowaniu kordonu sanitarnego wokół AFD spowoduje, że ta partia nie będzie słabnąć, ale rosnąć, w sposób oczywisty. A więc takie działania CDU spowodują wzrost sił skrajnych lewicowych i prawicowych. Nie tylko na poziomie landów, ale też na szczeblu centralnym. Przyznam, że jestem zdumiony tą polityką niemieckiej chadecji.

Co do Turyngii, to jest to pierwszy land, w którym w okresie międzywojennym do władzy doszło NSDAP?

Ale ja zwróciłbym jednak uwagę nie na trzecią siłę polityczną w Turyngii, czyli AFD, ale na pierwszą, czyli Die Linke. Proszę zauważyć, jaki był pierwszy postulat nowego premiera rządu Turyngii: przywrócenie partii komunistycznej. To był jego postulat! Więc CDU hoduje sobie w Niemczech komunistów. Większość mediów podąża tropem mainstreamu, mówi, że „Alternatywa dla Niemiec to zagrożenie, może być powtórka z NSDAP. A ja mówię nie o tym, co może być, ale o tym, co już jest! A jest tak, że w wyniku takiej, a nie innej polityki CDU komuniści przejmują w Niemczech władzę. Na razie w jednym landzie.